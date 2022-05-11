Подоляк о "Херсонской области в составе РФ": Освободим Херсон, что бы ни придумывали оккупанты

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что пособники оккупантов в Херсонской области могут призывать присоединить их хоть к Марсу, но на самом деле им придется просить о помиловании после приговора суда.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Единственное обращение, которое могут готовить "гауляйтеры" Херсонской области, – прошение о помиловании после приговора суда. Оккупанты могут просить присоединить их хоть к Марсу, хоть к Юпитеру".

Детали: Подоляк выразил уверенность, что украинская армия освободит Херсон, какие бы "игры слов" не придумывали оккупанты.

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