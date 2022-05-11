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Подоляк о "Херсонской области в составе РФ": Освободим Херсон, что бы ни придумывали оккупанты

Ирина БалачукСреда, 11 мая 2022, 16:04
Михаил Подоляк. Фото ОПУ

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что пособники оккупантов в Херсонской области могут призывать присоединить их хоть к Марсу, но на самом деле им придется просить о помиловании после приговора суда.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Единственное обращение, которое могут готовить "гауляйтеры" Херсонской области, – прошение о помиловании после приговора суда. Оккупанты могут просить присоединить их хоть к Марсу, хоть к Юпитеру".

Детали: Подоляк выразил уверенность, что украинская армия освободит Херсон, какие бы "игры слов" не придумывали оккупанты.

Предыстория: 

  • Назначенные оккупантами так называемые власти Херсонской военно-гражданской администрации заявили, что будут просить президента России Владимира Путина включить Херсонскую область в состав РФ без референдума. 
  • Пресс-секретарь президента Росии Дмитрий Песков заявил, что присоединение оккупированной Херсонской области должно пройти "легитимно, как это было с Крымом".

Темы: Офис президентаХерсонская областьвойнаоккупация
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