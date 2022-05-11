На Прикарпатті поліцейські затримали "вора в законі" із санкційного списку РНБО

Поліцейські затримали на території Івано-Франківської області кримінального авторитета Апакію Мамуку, проти якого запроваджено санкції Радою національної безпеки і оборони.

Джерело: пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України

Дослівно: "Під час проведення заходів з відпрацювання представників криміналітету та осіб, що можуть бути причетні до диверсійної діяльності та співпраці з окупантами, оперативники отримали інформацію про переховування "вора в законі" на прізвисько "Мамука" на території Івано-Франківської області.

Свій "статус" він отримав в Стамбулі у 2013 році. Крім того, має родинні зв’язки з "вором в законі" Таріелом Оніані.".

Деталі: 45-річного уродженця Грузії затримали в одному з приватних будинків на території Прикарпаття.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо його примусового видворення за межі України.

Затриманий має громадянство Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: