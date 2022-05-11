На Прикарпатті поліцейські затримали "вора в законі" із санкційного списку РНБО
Поліцейські затримали на території Івано-Франківської області кримінального авторитета Апакію Мамуку, проти якого запроваджено санкції Радою національної безпеки і оборони.
Джерело: пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України
Дослівно: "Під час проведення заходів з відпрацювання представників криміналітету та осіб, що можуть бути причетні до диверсійної діяльності та співпраці з окупантами, оперативники отримали інформацію про переховування "вора в законі" на прізвисько "Мамука" на території Івано-Франківської області.
Свій "статус" він отримав в Стамбулі у 2013 році. Крім того, має родинні зв’язки з "вором в законі" Таріелом Оніані.".
Деталі: 45-річного уродженця Грузії затримали в одному з приватних будинків на території Прикарпаття.
Наразі правоохоронці вирішують питання щодо його примусового видворення за межі України.
Затриманий має громадянство Росії.
Передісторія:
- 14 травня Рада безпеки і оборони запровадила санкції проти пів тисячі так званих "ворів у законі". Згідно з рішенням РНБО, особам із переліку заборонено в’їжджати до України та мати посвідку на проживання в Україні. Рішення набуло чинності указом президента від 21 травня.
- Іноземні громадяни з переліку, які на момент ухвалення рішення РНБО ще залишились на території України, мали бути примусово видворені за межі країни в найкоротші обумовлені законом терміни.
- Востаннє українські правоохоронці затримували "вора в законі" на території України 29 квітня – тоді поліцейські спіймали кримінального авторитета із санкційного списку РНБО на прізвисько "Вітя Пан".