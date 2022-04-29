Поліція затримала "Вітю Пана" із санкційного списку РНБО

Національна поліція України затримала "вора в законі" із санкційного списку РНБО на прізвисько "Вітя Пан".

Джерело: пресцентр Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції

Деталі: 29 квітня поліцейські затримали "вора в законі" та двох "кримінальних авторитетів".

"Вор в законі" перебуває в міжнародному розшуку за організацію злочинної спільноти на території Росії.

Його товариші, один з яких так званий "смотрящий" за Курською областю та його довірена особа, також перебувають у розшуку за викрадення людини.

Зазначається, що всі вони мають тісні зв’язки з криміналітетом країни-агресора.

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Наразі вирішується питання про затримання трьох представників злочинного світу згідно з нормами чинного законодавства.

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