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Поліція затримала "Вітю Пана" із санкційного списку РНБО

Валентина РоманенкоП'ятниця, 29 квітня 2022, 19:27
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Національна поліція України затримала "вора в законі" із санкційного списку РНБО на прізвисько "Вітя Пан".

Джерело: пресцентр Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції

Деталі: 29 квітня поліцейські затримали "вора в законі" та двох "кримінальних авторитетів".

"Вор в законі" перебуває в міжнародному розшуку за організацію злочинної спільноти на території Росії.

Його товариші, один з яких так званий "смотрящий" за Курською областю та його довірена особа, також перебувають у розшуку за викрадення людини.

Зазначається, що всі вони мають тісні зв’язки з криміналітетом країни-агресора.

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Наразі вирішується питання про затримання трьох представників злочинного світу згідно з нормами чинного законодавства.

Передісторія:

  • У 2019 році на той момент голова Нацполіції Сергій Князєв скаржився, що кримінальні авторитети з сусідніх країн знаходять шпарини, що б повторно пробиратись в Україну, наприклад, змінюють документи в державах, де мають громадянство. "Ми їх у ворота, а вони у вікно", нарікав тоді Князєв.
  • 4 червня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про відповідальність за злочини, вчинені злочинною спільнотою, який ввів у поле карної діяльності поняття "вор у законі".
  • 4 лютого 2021 року вперше "злодію в законі" повідомили про підозру за цим законом: підозру отримав "Гіга Озургетський" та двоє "смотрящих" .
  • 14 травня Рада національної безпеки та оборони запровадила спеціальні санкції до осіб, які мають статус "вор в законі". Президент Володимир Зеленський уточнив, що санкції вводять проти 557 ворів у законі, більшість із яких не в Україні. Такий самий пакет санкцій застосували до 111 іноземців-кримінальних авторитетів.

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