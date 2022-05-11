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На Прикарпатье полицейские задержали "вора в законе" из списка СНБО

Денис КарловскийСреда, 11 мая 2022, 16:07
задержанный апакия мамука. фото: дср нацполиции украины

Полицейские задержали на территории Ивано-Франковской области криминального авторитета Апакию Мамуку, против которого введены санкции Советом национальной безопасности и обороны.

Источник: пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины

Дословно: "При проведении мероприятий по отработке представителей криминалитета и лиц, которые могут быть причастны к диверсионной деятельности и сотрудничеству с оккупантами, оперативники получили информацию о укрытии "вора в законе" по кличке "Мамука" на территории Ивано-Франковской области.

Свой "статус" он получил в Стамбуле в 2013 году. Кроме того, имеет родственные связи с "вором в законе" Тариэлом Ониани".

Детали: 45-летний уроженец Грузии был задержан в одном из частных домов на территории Прикарпатья.

Правоохранители решают вопрос о его принудительном выдворении за пределы Украины.

Задержанный имеет гражданство России.

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Предыстория:

  • 14 мая Совет безопасности и обороны ввел санкции против полутысячи так называемых "воров в законе". Согласно решению СНБО, лицам из перечня запрещено въезжать в Украину и иметь вид на жительство в Украине. Решение вступило в силу указом президента от 21 мая.
  • Иностранные граждане из перечня, которые на момент принятия решения СНБО еще остались на территории Украины, должны были быть принудительно выдворены за пределы страны в кратчайшие сроки, допускаемые законо.\
  • В последний раз украинские правоохранители задерживали "вора в законе" на территории Украины 29 апреля - тогда полицейские поймали криминальный авторитет из санкционного списка СНБО по прозвищу "Витя Пан".

Темы: полициякриминалИвано-Франковская областьСНБО
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