На Прикарпатье полицейские задержали "вора в законе" из списка СНБО
Полицейские задержали на территории Ивано-Франковской области криминального авторитета Апакию Мамуку, против которого введены санкции Советом национальной безопасности и обороны.
Источник: пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины
Дословно: "При проведении мероприятий по отработке представителей криминалитета и лиц, которые могут быть причастны к диверсионной деятельности и сотрудничеству с оккупантами, оперативники получили информацию о укрытии "вора в законе" по кличке "Мамука" на территории Ивано-Франковской области.
Свой "статус" он получил в Стамбуле в 2013 году. Кроме того, имеет родственные связи с "вором в законе" Тариэлом Ониани".
Детали: 45-летний уроженец Грузии был задержан в одном из частных домов на территории Прикарпатья.
Правоохранители решают вопрос о его принудительном выдворении за пределы Украины.
Задержанный имеет гражданство России.
Предыстория:
- 14 мая Совет безопасности и обороны ввел санкции против полутысячи так называемых "воров в законе". Согласно решению СНБО, лицам из перечня запрещено въезжать в Украину и иметь вид на жительство в Украине. Решение вступило в силу указом президента от 21 мая.
- Иностранные граждане из перечня, которые на момент принятия решения СНБО еще остались на территории Украины, должны были быть принудительно выдворены за пределы страны в кратчайшие сроки, допускаемые законо.\
- В последний раз украинские правоохранители задерживали "вора в законе" на территории Украины 29 апреля - тогда полицейские поймали криминальный авторитет из санкционного списка СНБО по прозвищу "Витя Пан".