Война закончится, когда Украина вернет все свое – Зеленский

зеленский во время онлайн-разговора с французскими студентами 11 мая. фото: пресс-служба опу

Президент Владимир Зеленский заявил, что война, развязанная Россией против Украины, завершится тогда, когда Украина вернет все свои территории и людей.

Источник: Зеленский во время онлайн-общения со студентами ведущих французских университетов

Прямая речь Зеленского: "Война закончится для украинского народа только тогда, когда мы вернем свое. Это правда. Я откровенно говорю: нам не нужно лишнего… Мы хотим вернуть мир в наше государство, на нашу землю.

Россия поочередно забирала, оккупировала все наши права: право на нашу землю, право выбора, право выбора, наконец мы дошли до права жить".

Детали: Зеленский объяснил французской молодежи, что Украина сейчас борется за свое право на жизнь, теряя жизни лучших украинцев.

Он пояснил, что переговоры могут вестись только с тех позиций, что Россия поймет ошибочность и катастрофичность своих решений и будет готова нести наказание за совершенные преступления в Украине.

Президент подчеркнул, что с увольнением украинских городов и сел, где выявляют доказательства массовых убийств и пыток россиян, а также бездумного разрушения жилья, как в Буче, Ирпене и Мариуполе, желание вести переговоры все уменьшается.

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Во всяком случае, переговоры, подчеркнул Зеленский, должны проходить в рамках диалога, а не ультиматумов.

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