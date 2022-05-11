Война закончится, когда Украина вернет все свое – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что война, развязанная Россией против Украины, завершится тогда, когда Украина вернет все свои территории и людей.
Источник: Зеленский во время онлайн-общения со студентами ведущих французских университетов
Прямая речь Зеленского: "Война закончится для украинского народа только тогда, когда мы вернем свое. Это правда. Я откровенно говорю: нам не нужно лишнего… Мы хотим вернуть мир в наше государство, на нашу землю.
Россия поочередно забирала, оккупировала все наши права: право на нашу землю, право выбора, право выбора, наконец мы дошли до права жить".
Детали: Зеленский объяснил французской молодежи, что Украина сейчас борется за свое право на жизнь, теряя жизни лучших украинцев.
Он пояснил, что переговоры могут вестись только с тех позиций, что Россия поймет ошибочность и катастрофичность своих решений и будет готова нести наказание за совершенные преступления в Украине.
Президент подчеркнул, что с увольнением украинских городов и сел, где выявляют доказательства массовых убийств и пыток россиян, а также бездумного разрушения жилья, как в Буче, Ирпене и Мариуполе, желание вести переговоры все уменьшается.
Во всяком случае, переговоры, подчеркнул Зеленский, должны проходить в рамках диалога, а не ультиматумов.
Предыстория:
- В вечернем обращении 10 мая президент Зеленский обратился к гражданам с просьбой не создавать эмоционального давления на ВСУ с требованием моментально уволить все территории из-под российской оккупации.
- В День Победы Зеленский предупредил Россию, что скоро в Украине будет два дня Победы, а у нее не останется ни одного.
- Зеленский заявлял 6 мая, что переговорный процесс можно возобновить, если российские войска отойдут на позиции, которые существовали по состоянию на 23 февраля 2022 года.