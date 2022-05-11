Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Война закончится, когда Украина вернет все свое – Зеленский

Денис КарловскийСреда, 11 мая 2022, 20:24
зеленский во время онлайн-разговора с французскими студентами 11 мая. фото: пресс-служба опу

Президент Владимир Зеленский заявил, что война, развязанная Россией против Украины, завершится тогда, когда Украина вернет все свои территории и людей.

Источник: Зеленский во время онлайн-общения со студентами ведущих французских университетов

Прямая речь Зеленского: "Война закончится для украинского народа только тогда, когда мы вернем свое. Это правда. Я откровенно говорю: нам не нужно лишнего… Мы хотим вернуть мир в наше государство, на нашу землю.

Россия поочередно забирала, оккупировала все наши права: право на нашу землю, право выбора, право выбора, наконец мы дошли до права жить".

Детали: Зеленский объяснил французской молодежи, что Украина сейчас борется за свое право на жизнь, теряя жизни лучших украинцев.

Он пояснил, что переговоры могут вестись только с тех позиций, что Россия поймет ошибочность и катастрофичность своих решений и будет готова нести наказание за совершенные преступления в Украине.

Президент подчеркнул, что с увольнением украинских городов и сел, где выявляют доказательства массовых убийств и пыток россиян, а также бездумного разрушения жилья, как в Буче, Ирпене и Мариуполе, желание вести переговоры все уменьшается.

ВИДЕО ДНЯ

Во всяком случае, переговоры, подчеркнул Зеленский, должны проходить в рамках диалога, а не ультиматумов.

Предыстория:

  • В вечернем обращении 10 мая президент Зеленский обратился к гражданам с просьбой не создавать эмоционального давления на ВСУ с требованием моментально уволить все территории из-под российской оккупации.
  • В День Победы Зеленский предупредил Россию, что скоро в Украине будет два дня Победы, а у нее не останется ни одного.
  • Зеленский заявлял 6 мая, что переговорный процесс можно возобновить, если российские войска отойдут на позиции, которые существовали по состоянию на 23 февраля 2022 года.

Темы: ЗеленскийвойнаРосcияпереговоры
Главное сегодня

Солдаты РФ хладнокровно застрелили двух гражданских под Киевом: CNN обнародовала видео

Санкции вынуждают РФ использовать чипы из холодильников в военной технике - министр США

Враг плотно штурмует Донецкое направление – сводка Генштаба

В КНДР объявили о первом случае COVID-19

"Азовсталь": Командир морпехов обратился к Илону Маску за помощью в эвакуации

"Вы сами подтолкнули": президент Финляндии объяснил Кремлю, почему страна хочет в НАТО

Все новости...
Зеленский
Зеленский присвоил звание Героя Украины легендарному летчику
Зеленский рассказал, за что будут помнить Кравчука
Зеленский просит не давить на ВСУ ожиданием ежедневных побед
Последние новости
10:04
Siemens объявил, что выйдет с российского рынка из-за войны в Украине
10:00
Зеленский рассказал о мужественных украинцах и призвал мир ехать в Украину
09:30
В России взрыв в воинской части, есть погибший
09:20
Как война изменила наши привычки и ритуалы – записки Краснящих
09:09
Регионы: РФ получила отворот на Изюмском направлении, обстрелы на востоке и юге
09:03
Россия после тяжелых потерь выводит силы с Харьковщины - британская разведка
08:48
фото Луганщина: Оккупанты стреляли 26 раз и повредили 24 дома
08:40
Солдаты РФ хладнокровно застрелили двух гражданских под Киевом: CNN обнародовала видео
08:11
Россияне накрыли Зеленодольскую общину из "Ураганов": есть погибший
08:11
Финляндия в четверг официально объявит о намерении вступить в НАТО - СМИ
Все новости...