Российские власти заявили, что в Белгородской области погиб человек якобы от обстрелов ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что село Солохи якобы обстреляли украинске военные, от чего по меньшей мере один человек погиб, трое получили ранения.
Источник: telegram-канал Гладкова, российское государственное информагентство "ТАСС"
Прямая речь Гладкова: "Был обстрел со стороны Украины села Солохи Белгородского района. Глава поселения сейчас на месте".
Детали: Впоследствии российские пропагандисты сообщили, что один пострадавший скончался от полученных травм в карете скорой помощи. Еще трое получили ранения.
По словам Гладкова, это "самый тяжелый случай обстрелов" за последнее время, и якобы был разрушен один жилой дом.
В соцсетях очевидцы распространяли фотографии и видео задымления на месте села, но Гладков сказал, что это якобы пылают камыши в окрестностях села, а дома и село не пылают.
Предыстория:
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в конце апреля говорил, что звуки "хлопков", которые слышат жители Белгородской, Курской и Брянской областей в небе, могут быть "божественным вмешательством", а не действием Вооруженных сил Украины.
- Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков под утро 27 апреля сообщил, что в 3:35 он "проснулся от громкого звука, похожего на взрыв". Впоследствии он выяснил, что в районе села Старая Нелидовка горит склад боеприпасов. Пострадавших среди мирного населения нет. Повреждения жилых зданий и домов нет.