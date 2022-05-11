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Российские власти заявили, что в Белгородской области погиб человек якобы от обстрелов ВСУ

Денис КарловскийСреда, 11 мая 2022, 21:48
Российские власти заявили, что в Белгородской области погиб человек якобы от обстрелов ВСУ
месторасположение села солохи относительно харькова и белгорода. карта: google maps

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что село Солохи якобы обстреляли украинске военные, от чего по меньшей мере один человек погиб, трое получили ранения.

Источник: telegram-канал Гладкова, российское государственное информагентство "ТАСС"

Прямая речь Гладкова: "Был обстрел со стороны Украины села Солохи Белгородского района. Глава поселения сейчас на месте".

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Детали: Впоследствии российские пропагандисты сообщили, что один пострадавший скончался от полученных травм в карете скорой помощи. Еще трое получили ранения.

По словам Гладкова, это "самый тяжелый случай обстрелов" за последнее время, и якобы был разрушен один жилой дом.

В соцсетях очевидцы распространяли фотографии и видео задымления на месте села, но Гладков сказал, что это якобы пылают камыши в окрестностях села, а дома и село не пылают.

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Предыстория:

  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в конце апреля говорил, что звуки "хлопков", которые слышат жители Белгородской, Курской и Брянской областей в небе, могут быть "божественным вмешательством", а не действием Вооруженных сил Украины.
  • Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков под утро 27 апреля сообщил, что в 3:35 он "проснулся от громкого звука, похожего на взрыв". Впоследствии он выяснил, что в районе села Старая Нелидовка горит склад боеприпасов. Пострадавших среди мирного населения нет. Повреждения жилых зданий и домов нет.

Темы: Росcияпровокациивойнаграница
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