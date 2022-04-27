В ОП прокомментировали взрывы в 3 областях России: Божественное вмешательство

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "абсолютно естественным, природный процессом" и "божественным вмешательством в дела грешников" взрывы в Белгородской, Воронежской и Курской областях РФ.

Источник: Подоляк в Telegram

Прямая речь представителя ОП: "Если вы (россияне) решили массово атаковать другую страну, массово убивать там всех подряд, массово давить танками мирных людей, а для обеспечения убийств используете склады в своих областях, то рано или поздно долги придется возвращать. При такой интенсивности и объеме российского военного вторжения в Украину отсидеться не получится.

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И потому разоружение белгородско-воронежских складов убийц – абсолютно естественный, природный процесс. Карма – штука жестокая".

Детали: По его словам, теперь Белгородская, Воронежская и Курская области России тоже "начинают активно изучать такое понятие, как "демилитаризация"".

Подоляк отметил, что крупные топливные склады и склады боеприпасов в РФ горят и взрываются по разным причинам.

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"Вплоть до… божественного вмешательства в дела грешников, которые в Страстную неделю массово убивали людей в украинском Мариуполе", – подытожил советник главы ОП.

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