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В ОП прокомментировали взрывы в 3 областях России: Божественное вмешательство

Ирина БалачукСреда, 27 апреля 2022, 11:49
В ОП прокомментировали взрывы в 3 областях России: Божественное вмешательство
Михайло Подоляк. Фото ОПУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "абсолютно естественным, природный процессом" и "божественным вмешательством в дела грешников" взрывы в Белгородской, Воронежской и Курской областях РФ.

Источник: Подоляк в Telegram

Прямая речь представителя ОП: "Если вы (россияне) решили массово атаковать другую страну, массово убивать там всех подряд, массово давить танками мирных людей, а для обеспечения убийств используете склады в своих областях, то рано или поздно долги придется возвращать. При такой интенсивности и объеме российского военного вторжения в Украину отсидеться не получится.

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И потому разоружение белгородско-воронежских складов убийц – абсолютно естественный, природный процесс. Карма – штука жестокая".

Детали: По его словам, теперь Белгородская, Воронежская и Курская области России тоже "начинают активно изучать такое понятие, как "демилитаризация"".

Подоляк отметил, что крупные топливные склады и склады боеприпасов в РФ горят и взрываются по разным причинам.

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"Вплоть до… божественного вмешательства в дела грешников, которые в Страстную неделю массово убивали людей в украинском Мариуполе", – подытожил советник главы ОП.

Предыстория: 

  • Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков под утро 27 апреля сообщил, что в 3:35 он "проснулся от громкого звука, похожего на взрыв". Потом он выяснил, что в районе села Старая Нелидовка горит склад боеприпасов. Пострадавших среди мирного населения нет. Повреждений жилых построек и домов нет.
  • Поздже губернатор Курской области Российской Федерации Роман Старовойт заявил, что в ночь на 27 апреля жители Курска слышали "хлопки" – якобы сработала противовоздушная оборона. 
  • Также два взрыва зафиксировали в одном из микрорайонов Воронежа в России.
  • 26 апреля в Минобороны России второй раз пригрозили ударами по "центрам принятия решений" в Киеве в случае, если Украина будет атаковать объекты на территории РФ.

Темы: Офис президентаУкраинавойнаРосcия
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