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"Азовсталь": Командир морпехов обратился к Илону Маску за помощью в эвакуации

Анастасия КалатурЧетверг, 12 мая 2022, 02:05
Азовсталь: Командир морпехов обратился к Илону Маску за помощью в эвакуации
ФОТО: facebook.com/serjvlk

Командир морпехов, защищающих Мариуполь, Сергей Волына обратился к изобретателю Илону Маску за помощью в эвакуации из "Азовстали".

Источник: Сергей Волына в Twitter и Facebook

Дословно: "Говорят, ты был телепортирован с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты находятся рядом, потому что я жив там, где практически невозможно выжить. Помоги нам выйти из "Азовстали" в третью страну. Если не ты – то кто? Дай подсказку...

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Обращаюсь к каждому человеку планеты Земля, помогите сделать так, чтобы Илон увидел мое обращение".

Детали: Отмечается, что Илон Маск "доказал, что для него нет не решаемых задач, что возможно все", "он никогда не сдается, как и мы".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • 7 мая Сергей Волына заявил, что защитники оказались в адском реалити-шоу, за которым наблюдает весь мир. И они все еще надеются, что решение об их спасении будет принято.
  • Украинская сторона предлагает россиянам обменять тяжелораненых украинских военных, которые остаются на "Азовстали", на пленных военных РФ. Договоренности еще нет. Переговоры продолжаются.

Темы: МариупольвойнаИлон Маск
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