"Азовсталь": Командир морпехов обратился к Илону Маску за помощью в эвакуации
Четверг, 12 мая 2022, 02:05
Командир морпехов, защищающих Мариуполь, Сергей Волына обратился к изобретателю Илону Маску за помощью в эвакуации из "Азовстали".
Источник: Сергей Волына в Twitter и Facebook
Дословно: "Говорят, ты был телепортирован с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты находятся рядом, потому что я жив там, где практически невозможно выжить. Помоги нам выйти из "Азовстали" в третью страну. Если не ты – то кто? Дай подсказку...
Обращаюсь к каждому человеку планеты Земля, помогите сделать так, чтобы Илон увидел мое обращение".
Детали: Отмечается, что Илон Маск "доказал, что для него нет не решаемых задач, что возможно все", "он никогда не сдается, как и мы".
Напомним:
- 7 мая Сергей Волына заявил, что защитники оказались в адском реалити-шоу, за которым наблюдает весь мир. И они все еще надеются, что решение об их спасении будет принято.
- Украинская сторона предлагает россиянам обменять тяжелораненых украинских военных, которые остаются на "Азовстали", на пленных военных РФ. Договоренности еще нет. Переговоры продолжаются.
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