"Азовсталь": Командир морпехов обратился к Илону Маску за помощью в эвакуации

Командир морпехов, защищающих Мариуполь, Сергей Волына обратился к изобретателю Илону Маску за помощью в эвакуации из "Азовстали".

Источник: Сергей Волына в Twitter и Facebook

Дословно: "Говорят, ты был телепортирован с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты находятся рядом, потому что я жив там, где практически невозможно выжить. Помоги нам выйти из "Азовстали" в третью страну. Если не ты – то кто? Дай подсказку...

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Обращаюсь к каждому человеку планеты Земля, помогите сделать так, чтобы Илон увидел мое обращение".

Детали: Отмечается, что Илон Маск "доказал, что для него нет не решаемых задач, что возможно все", "он никогда не сдается, как и мы".

Напомним:

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