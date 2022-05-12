"Азовсталь": Командир морпехов обратился к Илону Маску за помощью в эвакуации

Командир морпехов, защищающих Мариуполь, Сергей Волына обратился к изобретателю Илону Маску за помощью в эвакуации из "Азовстали".

Источник: Сергей Волына в Twitter и Facebook

Дословно: "Говорят, ты был телепортирован с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты находятся рядом, потому что я жив там, где практически невозможно выжить. Помоги нам выйти из "Азовстали" в третью страну. Если не ты – то кто? Дай подсказку...

Обращаюсь к каждому человеку планеты Земля, помогите сделать так, чтобы Илон увидел мое обращение".

Детали: Отмечается, что Илон Маск "доказал, что для него нет не решаемых задач, что возможно все", "он никогда не сдается, как и мы".

Напомним:

7 мая Сергей Волына заявил, что защитники оказались в адском реалити-шоу, за которым наблюдает весь мир. И они все еще надеются, что решение об их спасении будет принято.

Украинская сторона предлагает россиянам обменять тяжелораненых украинских военных, которые остаются на "Азовстали", на пленных военных РФ. Договоренности еще нет. Переговоры продолжаются.