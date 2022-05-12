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Сытнику нашли новую должность

Роман ПетренкоЧетверг, 12 мая 2022, 13:19

12 мая глава НАПК Александр Новиков назначил своим заместителем бывшего главу НАБУ Артема Сытника.

Источник: Новиков, которого цитирует пресс-служба НАПК

Прямая речь Новикова: "Сытник – человек с уникальным в условиях Украины опытом. Возвращение его в антикоррупционный фронт Украины важно для полного преодоления коррупционных рисков в военное и послевоенное время совместно с командами президента, правительства и парламента".

Детали: Сытник также будет исполнять обязанности главы НАПК в случае отсутствия Новикова.

В НАПК экс-глава НАБУ будет отвечать за следующие направления:

  • координация взаимодействия с правоохранительными органами и органами прокуратуры, в том числе обеспечение рассмотрения обоснованных выводов о преступлениях, выявление активов лиц, причастных к военной агрессии против Украины;
  • предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
  • мониторинг и контроль за исполнением актов законодательства по вопросам этического поведения, предотвращение и урегулирование конфликта интересов.

Напомним: Полномочия Артема Сытника в должности директора НАБУ истекли 16 апреля 2022 года, когда завершился 7-летний срок, определенный законом.

С этого момента обязанности главы НАБУ до избрания нового директора будет исполнять первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава.

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Весной 2022 года должен пройти конкурс по избранию директора НАБУ. Антикоррупционщики ранее предостерегали, что действующая власть попытается затянуть этот процесс по той же схеме, по которой уже больше года препятствует избранию нового руководителя Специализированной антикоррупционой прокуратуры.

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Темы: СытникНАБУНАПК
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