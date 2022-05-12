РФ на Херсонщине хочет устроить псевдоперепись и пародию на референдум
Российские захватчики на территории временно оккупированной Херсонской области хотят провести выгодные им "перепись населения" и "референдум".
Источник: РИА Новости
Детали: Один из главарей местных оккупантов Кирилл Стремоусов объявил о планах провести так называемый "референдум" на территории региона, но перед ним захватчики устроят подобие "переписи населения".
Прямая речь оккупанта: "…Необходимо, первое - перепись населения в данный момент Херсонской области, то, чем мы сейчас намерены заниматься".
Напомним:
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что присоединение оккупированной Херсонской области должно пройти "легитимно, как это было с Крымом".
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что пособники оккупантов в Херсонской области могут призывать присоединить их хоть к Марсу, но на самом деле им придется просить о помиловании после приговора суда.