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РФ на Херсонщине хочет устроить псевдоперепись и пародию на референдум

Светлана КизиловаЧетверг, 12 мая 2022, 22:19
Антироссийский протест в Херсоне, фото с сайта espreso.tv

Российские захватчики на территории временно оккупированной Херсонской области хотят провести выгодные им "перепись населения" и "референдум".

Источник: РИА Новости

Детали: Один из главарей местных оккупантов Кирилл Стремоусов объявил о планах провести так называемый "референдум" на территории региона, но перед ним захватчики устроят подобие "переписи населения".

Прямая речь оккупанта: "…Необходимо, первое - перепись населения в данный момент Херсонской области, то, чем мы сейчас намерены заниматься".

Напомним:

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что присоединение оккупированной Херсонской области должно пройти "легитимно, как это было с Крымом".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что пособники оккупантов в Херсонской области могут призывать присоединить их хоть к Марсу, но на самом деле им придется просить о помиловании после приговора суда.

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Темы: Херсонская областьоккупацияРосcиявойна
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