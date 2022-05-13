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Зеленский получил почетный титул в почти 30 американских университетах

Денис КарловскийПятница, 13 мая 2022, 08:39
Зеленский получил почетный титул в почти 30 американских университетах
диплом зеленского о присвоении титула почётного доктора наук в манор-колледже. фото: почетное консульство украины в филадельфии

Президенту Владимиру Зеленскому присвоили звание почетного доктора наук в 27 высших учебных заведениях США.

Источник: глава почетного консульства Украины в Филадельфии Ирина Мазур

Прямая речь Мазур: "Сегодня 12 мая президенту Украины Владимиру Зеленскому присвоили звание почётного доктора гуманитарных наук от Манор-колледжа в городе Дженкинтаун, Пенсильвания.

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Для меня было огромной честью получить этот почетный диплом от имени Президента Украины.

Спасибо Манор-колледжу за инициативу, которую теперь поддерживают еще 26 учебных заведений США".

Предыстория:

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  • В конце мая президент Зеленский готовится выступить в Стэнфорде – одном из ведущих университетов мира.
  • 11 мая Зеленский выступил перед студентами ведущих французских вузов, где рассказал, какой будет победа Украины в войне.
  • 43-й президент США Джордж Буш-младший после общения с Зеленским сравнил его с британским премьер-министром сэром Уинстоном Черчиллем.
  • Польская почта напечатала 99 листов коллекционных марок с изображением Зеленского в сине-желтом цвете. Несмотря на высокую цену, их раскупили через час.

Темы: СШАЗеленскийвузынаграды
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