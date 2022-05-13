Зеленский получил почетный титул в почти 30 американских университетах
Пятница, 13 мая 2022, 08:39
Президенту Владимиру Зеленскому присвоили звание почетного доктора наук в 27 высших учебных заведениях США.
Источник: глава почетного консульства Украины в Филадельфии Ирина Мазур
Прямая речь Мазур: "Сегодня 12 мая президенту Украины Владимиру Зеленскому присвоили звание почётного доктора гуманитарных наук от Манор-колледжа в городе Дженкинтаун, Пенсильвания.
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Для меня было огромной честью получить этот почетный диплом от имени Президента Украины.
Спасибо Манор-колледжу за инициативу, которую теперь поддерживают еще 26 учебных заведений США".
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