Зеленский получил почетный титул в почти 30 американских университетах

диплом зеленского о присвоении титула почётного доктора наук в манор-колледже. фото: почетное консульство украины в филадельфии

Президенту Владимиру Зеленскому присвоили звание почетного доктора наук в 27 высших учебных заведениях США.

Источник: глава почетного консульства Украины в Филадельфии Ирина Мазур

Прямая речь Мазур: "Сегодня 12 мая президенту Украины Владимиру Зеленскому присвоили звание почётного доктора гуманитарных наук от Манор-колледжа в городе Дженкинтаун, Пенсильвания.

Для меня было огромной честью получить этот почетный диплом от имени Президента Украины.

Спасибо Манор-колледжу за инициативу, которую теперь поддерживают еще 26 учебных заведений США".

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