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Маріуполь: РФ вранці почала наземну операцію – вороги намагаються захопити "Азовсталь"

Світлана КізіловаП'ятниця, 13 травня 2022, 08:49
Маріуполь: РФ вранці почала наземну операцію – вороги намагаються захопити Азовсталь
Азовсталь 13 травня, фото Петра Андрющенка

Російські окупанти не полишають спроби захопити "Азовсталь", вранці 13 травня окупанти намагаються прорватися на територію заводу.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, генштаб ЗСУ у Facebook   

Деталі: У ранковому зведенні Генштаб констатує, що Росія 12 травня продовжила завдавати артилерійських та авіаційних ударів по Маріуполю, при цьому основні зусилля, як і раніше, ворог зосередив на блокуванні підрозділів українських військ в районі заводу "Азовсталь".

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"Зважаючи на заходи з евакуації місцевих жителів слід очікувати нарощування (росіянами - УП) вогневого впливу найближчим часом", - попередили у Генштабі.

Водночас радник міського голови Маріуполя розповів, що на "Азовсталі" окупанти під прикриттям обстрілів намагаються по землі прорватись в середину заводу. Він опублікував відповідне фото, на ньому видно, як російські солдати сунуть на територію заводу.

 

Пряма мова: "Практично в прямому етері. Ситуація день на день стає складнішою".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук 12 травня повідомила, що ведуться перемовини за посередництва Туреччини про евакуацію військових з "Азовсталі" - почнуть з важкопоранених.

Бійці полку "Азов", попри значне переважання сил противника і нестачу боєприпасів, продовжують вибивати ворога з захоплених позицій на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Теми: МаріупольРосіяАзов війна
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