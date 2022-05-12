"Азов" у Маріуполі, попри все, продовжує вибивати окупантів з позицій

Бійці полку "Азов", попри значне переважання сил противника і нестачу боєприпасів, продовжують вибивати ворога з захоплених позицій на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Джерело: Азов Маріуполь

Дослівно: "На 78ий день повномасштабної війни, в умовах повного оточення, незважаючи на вкрай складну обстановку, нестачу боєприпасів та велику кількість поранених – бійці полку "Азов" продовжують вибивати ворога з раніше захоплених ним позицій на території заводу "Азовсталь".

Захисники Маріуполя штурмують ворожі позиції, роблячи неможливе, незважаючи на постійне використання ворогом авіації, корабельної і ствольної артилерії, танків та іншого озброєння".

Деталі: "Азов" опублікував відео атаки українських бійців на окупантів.

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