"Азов" у Маріуполі, попри все, продовжує вибивати окупантів з позицій
Четвер, 12 травня 2022, 21:16
Бійці полку "Азов", попри значне переважання сил противника і нестачу боєприпасів, продовжують вибивати ворога з захоплених позицій на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі.
Джерело: Азов Маріуполь
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Дослівно: "На 78ий день повномасштабної війни, в умовах повного оточення, незважаючи на вкрай складну обстановку, нестачу боєприпасів та велику кількість поранених – бійці полку "Азов" продовжують вибивати ворога з раніше захоплених ним позицій на території заводу "Азовсталь".
Захисники Маріуполя штурмують ворожі позиції, роблячи неможливе, незважаючи на постійне використання ворогом авіації, корабельної і ствольної артилерії, танків та іншого озброєння".
Деталі: "Азов" опублікував відео атаки українських бійців на окупантів.
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Передісторія:
- Російські окупанти відмовились щодо процедури extraction захисників Маріуполя морем до нейтральної країни. Також вони сказали, що після вивезення всіх цивільних із бункерів, у них, мовляв, "розв’язані руки".
- Російські війська штурмують "Азовсталь" із застосуванням авіації, кораблів і сухопутних підрозділів.
- Росіяни блокують виходи з підземних бункерів, де ховаються українські захисники, але навіть попри це українські військові здійснюють успішні контратаки проти загарбників.
- Віцепрем’єр Ірина Верещук заявила, що Україна готова обміняти полонених росіян на важкопоранених військових у підземеллях "Азовсталі".