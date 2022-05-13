Напрацьовується договір про евакуацію з "Азовсталі": почнуть з важкопоранених – Верещук

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що ведуться перемовини за посередництва Туреччини про евакуацію військових з "Азовсталі" - почнуть з важкопоранених.

Джерело: сайт МінТОТ

Пряма мова: "Ми почали новий раунд перемовин навколо дорожньої мапи спецоперації. Починаємо з важкопоранених.

Є Червоний Хрест, вони сьогодні (12 травня - ред) зустрічаються із росіянами. Провели з ними (МКЧХ – ред.), а також із ООН, перемовини і дали їм мандат.

Ми хочемо, щоб був підписаний документ: як саме відбуватиметься евакуація з "Азовсталі", готуємося до підписання".

Деталі: Верещук уточнила, що посередником у поточному раунді перемовин погодилась виступити Туреччина.

За її словами, спецоперація матиме кілька етапів. Перший з них – евакуація важкопоранених.

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На "Азовсталі" наразі перебувають бійці батальйону "Азов", солдати та офіцери ЗСУ, Національної поліції, прикордонники. Усі вони потребують порятунку.

Вона повідомила, що 12 травня представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста зустрічалися в РФ для узгодження цього етапу спецоперації по евакуації з "Азовсталі".

Українські бійці, котрі тримають оборону на "Азовсталі" повідомляли, що на території заводу перебувають майже 600 поранених військових, проте з кожним днем обстрілів збільшується кількість загиблих і поранених.

Кількості загиблих захисників Маріуполя українські бійці не називають.

Що було раніше: Верещук розповідала, що зараз українська сторона веде переговори лише про 38 важкопоранених (лежачих) бійців, а якщо вдасться обміняти 38 важких, "будемо рухатись далі".

Крім того, у РФ заявили, що готові відкрити коридори для евакуації цивільного населення на територію підконтрольну українській владі та в іноземні держави.

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