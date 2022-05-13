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Напрацьовується договір про евакуацію з "Азовсталі": почнуть з важкопоранених – Верещук

Мазуренко Альона П'ятниця, 13 травня 2022, 00:05

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що ведуться перемовини за посередництва Туреччини про евакуацію військових з "Азовсталі" - почнуть з важкопоранених.

Джерело: сайт МінТОТ

Пряма мова: "Ми почали новий раунд перемовин навколо дорожньої мапи спецоперації. Починаємо з важкопоранених.

Є Червоний Хрест, вони сьогодні (12 травня - ред) зустрічаються із росіянами. Провели з ними (МКЧХ – ред.), а також із ООН, перемовини і дали їм мандат.

Ми хочемо, щоб був підписаний документ: як саме відбуватиметься евакуація з "Азовсталі", готуємося до підписання".

Деталі: Верещук уточнила, що посередником у поточному раунді перемовин погодилась виступити Туреччина.

За її словами, спецоперація матиме кілька етапів. Перший з них – евакуація важкопоранених.

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На "Азовсталі" наразі перебувають бійці батальйону "Азов", солдати та офіцери ЗСУ, Національної поліції, прикордонники. Усі вони потребують порятунку.

Вона повідомила, що 12 травня представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста зустрічалися в РФ для узгодження цього етапу спецоперації по евакуації з "Азовсталі".

Українські бійці, котрі тримають оборону на "Азовсталі" повідомляли, що на території заводу перебувають майже 600 поранених військових, проте з кожним днем обстрілів збільшується кількість загиблих і поранених.

Кількості загиблих захисників Маріуполя українські бійці не називають. 

Що було раніше: Верещук розповідала, що зараз українська сторона веде переговори лише про 38 важкопоранених (лежачих) бійців, а якщо вдасться обміняти 38 важких, "будемо рухатись далі".

Крім того, у РФ заявили, що готові відкрити коридори для евакуації цивільного населення на територію підконтрольну українській владі та в іноземні держави.

Передісторія:

  • 11 травня віцепрем'єрка повідомила, що українська сторона пропонує росіянам обміняти важкопоранених українських військових, які лишаються на "Азовсталі", на полонених військових РФ.
  • Верещук також пояснила, що, станом на зараз, військовим шляхом деблокувати "Азовсталь" неможливо.
  • Російські окупанти відмовились щодо процедури extraction захисників Маріуполя морем до нейтральної країни. Також вони сказали, що після вивезення всіх цивільних із бункерів, у них, мовляв, "розв’язані руки".
  • Туреччина пропонувала Росії вивезти українських військових з Маріуполя й гарантувати, що до кінця війни вони більше не воюватимуть, а лишатимуться в Туреччині.

Теми: евакуаціяАзов Маріуполь
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