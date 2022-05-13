Мариуполь: РФ утром начала наземную операцию – враги пытаются захватить "Азовсталь"

Российские оккупанты не оставляют попытки захватить "Азовсталь", утром 13 мая захватчики пробуют прорваться на территорию завода.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, генштаб ВСУ в Facebook

Детали: В утренней сводке Генштаб констатирует, что Россия 12 мая продолжила наносить артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю, при этом основные усилия по-прежнему враг концентрирует на блокировании подразделений украинских войск в районе завода "Азовсталь".

"Учитывая меры по эвакуации местных жителей, следует ожидать наращивания (россиянами - УП) огневого воздействия в ближайшее время", - предупредили в Генштабе.

В то же время советник городского головы Мариуполя рассказал, что на "Азовстали" оккупанты под прикрытием обстрелов пытаются по земле прорваться внутрь завода. Он опубликовал соответствующее фото, на нем видно, как российские солдаты выдвигаются на территорию завода.

Прямая речь: "Практически в прямом эфире. Ситуация изо дня в день становится сложнее".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

Вицепремьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что ведутся переговоры при посредничестве Турции об эвакуации военных из "Азовстали" - начнут с тяжелораненых.

Бойцы полка "Азов", несмотря на значительное преобладание сил противника и нехватку боеприпасов, продолжают выбивать врага с захваченных позиций на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.