Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Мариуполь: РФ утром начала наземную операцию – враги пытаются захватить "Азовсталь"

Светлана КизиловаПятница, 13 мая 2022, 08:49
Мариуполь: РФ утром начала наземную операцию – враги пытаются захватить Азовсталь
Азовсталь 13 мая, фото Петра Андрющенко

Российские оккупанты не оставляют попытки захватить "Азовсталь", утром 13 мая захватчики пробуют прорваться на территорию завода.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, генштаб ВСУ в Facebook

Детали: В утренней сводке Генштаб констатирует, что Россия 12 мая продолжила наносить артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю, при этом основные усилия по-прежнему враг концентрирует на блокировании подразделений украинских войск в районе завода "Азовсталь".

Реклама:

"Учитывая меры по эвакуации местных жителей, следует ожидать наращивания (россиянами - УП) огневого воздействия в ближайшее время", - предупредили в Генштабе.

В то же время советник городского головы Мариуполя рассказал, что на "Азовстали" оккупанты под прикрытием обстрелов пытаются по земле прорваться внутрь завода. Он опубликовал соответствующее фото, на нем видно, как российские солдаты выдвигаются на территорию завода.

 

Прямая речь: "Практически в прямом эфире. Ситуация изо дня в день становится сложнее".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

Вицепремьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что ведутся переговоры при посредничестве Турции об эвакуации военных из "Азовстали" - начнут с тяжелораненых.

Бойцы полка "Азов", несмотря на значительное преобладание сил противника и нехватку боеприпасов, продолжают выбивать врага с захваченных позиций на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Темы: МариупольРосcияАзоввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Все новости...
Мариуполь
Путин "открыл" школу в разбомбленном Мариуполе: к диктатору вывели ребенка, чтобы "поблагодарил"
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Последние новости
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой
18:51
Туск готовит новое бюджетное предложение, чтобы преодолеть вето президента
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
Все новости...
Реклама: