Сумщина: окупанти вночі завдали двох ракетних ударів по прикордонному пункту
П'ятниця, 13 травня 2022, 09:26
Російські окупанти вночі 13 травня завдали двох ракетних ударів по прикордонному пункту Очкіно на Сумщині.
Джерело: оперативне командування "Північ"
Деталі: Близько 0:05 росіяни завдали двох ракетних ударів по прикордонному пункту Очкіно в Сумській області.
За попередніми даними втрат серед особового складу прикордонного загону немає. Інформацію уточнюють.
Передісторія:
- 12 травня обстріляли прикордонні села на Сумщині з важкої артилерії, внаслідок чого загинув пенсіонер.
- 10 травня росіяни також обстрілювали прикордонні пункти на Чернігівщині й Сумщині.
- 9 травня росіяни запустили два десятки ракет по Сумщині.