Сумщина: окупанти вночі завдали двох ракетних ударів по прикордонному пункту

Російські окупанти вночі 13 травня завдали двох ракетних ударів по прикордонному пункту Очкіно на Сумщині.

Джерело: оперативне командування "Північ"

Деталі: Близько 0:05 росіяни завдали двох ракетних ударів по прикордонному пункту Очкіно в Сумській області.

За попередніми даними втрат серед особового складу прикордонного загону немає. Інформацію уточнюють.

фото: ок "північ"

Фото: ок "північ"

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