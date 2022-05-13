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Сумщина: окупанти вночі завдали двох ракетних ударів по прикордонному пункту

Денис КарловськийП'ятниця, 13 травня 2022, 09:26
Сумщина: окупанти вночі завдали двох ракетних ударів по прикордонному пункту
фото: ок "північ"

Російські окупанти вночі 13 травня завдали двох ракетних ударів по прикордонному пункту Очкіно на Сумщині.

Джерело: оперативне командування "Північ"

Деталі: Близько 0:05 росіяни завдали двох ракетних ударів по прикордонному пункту Очкіно в Сумській області.

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За попередніми даними втрат серед особового складу прикордонного загону немає. Інформацію уточнюють.

 
фото: ок "північ"
 
Фото: ок "північ"

Передісторія:

  • 12 травня обстріляли прикордонні села на Сумщині з важкої артилерії, внаслідок чого загинув пенсіонер.
  • 10 травня росіяни також обстрілювали прикордонні пункти на Чернігівщині й Сумщині.
  • 9 травня росіяни запустили два десятки ракет по Сумщині.

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Теми: Сумська областьобстрілкордонПрикордонна служба
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