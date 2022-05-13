Сумская область: оккупанты ночью нанесли два ракетных удара по пограничному пункту

Российские оккупанты ночью 13 мая нанесли два ракетных удара по пограничному пункту Очкино на Сумщине.

Источник: оперативное командование "Север"

Детали: Около 0:05 россияне нанесли два ракетных удара по пограничному пункту Очкино в Сумской области.

По предварительным данным, потерь среди личного состава пограничного отряда нет. Информацию уточняют.

фото: ок "cевер"

Фото: ок "север"

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