Сумская область: оккупанты ночью нанесли два ракетных удара по пограничному пункту
Пятница, 13 мая 2022, 09:26
Российские оккупанты ночью 13 мая нанесли два ракетных удара по пограничному пункту Очкино на Сумщине.
Источник: оперативное командование "Север"
Детали: Около 0:05 россияне нанесли два ракетных удара по пограничному пункту Очкино в Сумской области.
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По предварительным данным, потерь среди личного состава пограничного отряда нет. Информацию уточняют.
Предыстория:
- 12 мая обстреляли пограничные села на Сумщине из тяжелой артиллерии, в результате чего погиб пенсионер.
- 10 мая россияне также обстреливали пограничные пункты в Черниговской и Сумской областях.
- 9 мая россияне запустили два десятка ракет по Сумщине.
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