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Сумская область: оккупанты ночью нанесли два ракетных удара по пограничному пункту

Денис КарловскийПятница, 13 мая 2022, 09:26
Сумская область: оккупанты ночью нанесли два ракетных удара по пограничному пункту
фото: ок "север"

Российские оккупанты ночью 13 мая нанесли два ракетных удара по пограничному пункту Очкино на Сумщине.

Источник: оперативное командование "Север"

Детали: Около 0:05 россияне нанесли два ракетных удара по пограничному пункту Очкино в Сумской области.

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По предварительным данным, потерь среди личного состава пограничного отряда нет. Информацию уточняют.

 
фото: ок "cевер"
 
Фото: ок "север"

Предыстория:

  • 12 мая обстреляли пограничные села на Сумщине из тяжелой артиллерии, в результате чего погиб пенсионер.
  • 10 мая россияне также обстреливали пограничные пункты в Черниговской и Сумской областях.
  • 9 мая россияне запустили два десятка ракет по Сумщине.

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Темы: Сумская областьобстрелграницаПограничная служба
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