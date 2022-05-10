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Росіяни знову обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини

Катерина ТищенкоВівторок, 10 травня 2022, 22:14
Росіяни знову обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини

Росіяни у вівторок в черговий раз обстріляли прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Близько 19 години ворожі літаки двічі здійснили пуски некерованими ракетами по прикордонних територіях Шосткінського району Сумщини.

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Також надвечір уже відбулося два обстріли з мінометів території Городнянського району Чернігівщини, які велися з боку російського села Нові Юрковичі".

Деталі: Прикордонники зазначили, що наслідки обстрілів наразі з’ясовуються.

Що передувало: Раніше голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що у Шосткинському районі Сумщини сталося кілька сильних вибухів у різних містах.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Останніми днями росіяни постійно обстрілюють прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей. 
  • Так, 8 травня росіяни здійснили ракетний обстріл Шосткинського району Сумської області, було пошкоджено єврейське кладовище у Глухові. Також цього дня обстрілювали Чернігівщину
  • Увечері 9 травня російська авіація обстрілювала некерованими ракетами прикордонну територію України у Чернігівській області.
  • На Чернігівщині запровадили додаткові тимчасові режимні обмеження.

Теми: Сумська областьЧернігівська областьвійна
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