Росіяни знову обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини
Вівторок, 10 травня 2022, 22:14
Росіяни у вівторок в черговий раз обстріляли прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини.
Джерело: Державна прикордонна служба України
Дослівно: "Близько 19 години ворожі літаки двічі здійснили пуски некерованими ракетами по прикордонних територіях Шосткінського району Сумщини.
Також надвечір уже відбулося два обстріли з мінометів території Городнянського району Чернігівщини, які велися з боку російського села Нові Юрковичі".
Деталі: Прикордонники зазначили, що наслідки обстрілів наразі з’ясовуються.
Що передувало: Раніше голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що у Шосткинському районі Сумщини сталося кілька сильних вибухів у різних містах.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Останніми днями росіяни постійно обстрілюють прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей.
- Так, 8 травня росіяни здійснили ракетний обстріл Шосткинського району Сумської області, було пошкоджено єврейське кладовище у Глухові. Також цього дня обстрілювали Чернігівщину.
- Увечері 9 травня російська авіація обстрілювала некерованими ракетами прикордонну територію України у Чернігівській області.
- На Чернігівщині запровадили додаткові тимчасові режимні обмеження.