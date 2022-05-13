Питання переговорів з РФ ускладнюється щоденно - Зеленський

Можливість переговорів із Російською Федерацією щоденно ускладнюється. Президент України Володимир Зеленський підтверджує, що готовий до переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним, однак без його посередників і без ультиматумів.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу "Rai 1", опублікованому 13 травня в Telegram

Пряма мова: "Питання перемовин з Російською Федерацією ускладнюється щоденно. Тому що щоденно деокуповуються ті чи інші невеликі, я б так сказав, містечка, де живуть або жили, на жаль, констатуємо, що жили… люди. Бо багато людей покинули свої домівки і багато людей було вбито.

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Коли ми деокуповуємо ці місця, ми бачимо сліди знущань, катування, розстрілів та руйнувань, які залишили російські військові. Саме через це ускладнюються моменти щодо можливості перемовин…

Як президент я готовий говорити з Путіним. Але тільки з ним. Без його посередників будь-яких. І на умовах діалогу, а не на умовах ультиматумів".

Що передувало: Президент Володимир Зеленський заявляв про високі ризики припинення будь-яких переговорів із російською стороною. Через ті наслідки, які Росія залишає після себе на українській землі.

ВІДЕО ДНЯ

Зеленський застерігав росіян, що в разі знищення українських захисників у Маріуполя під обстрілами або проведення так званого "референдуму" на захоплених землях Херсонщини – Україна вийде з усіх переговорних процесів.

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