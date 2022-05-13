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Питання переговорів з РФ ускладнюється щоденно - Зеленський

Валентина РоманенкоП'ятниця, 13 травня 2022, 12:33
Зеленський. фото ОПУ

Можливість переговорів із Російською Федерацією щоденно ускладнюється. Президент України Володимир Зеленський підтверджує, що готовий до переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним, однак без його посередників і без ультиматумів.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу "Rai 1", опублікованому 13 травня в Telegram

Пряма мова: "Питання перемовин з Російською Федерацією ускладнюється щоденно. Тому що щоденно деокуповуються ті чи інші невеликі, я б так сказав, містечка, де живуть або жили, на жаль, констатуємо, що жили… люди. Бо багато людей покинули свої домівки і багато людей було вбито.

Коли ми деокуповуємо ці місця, ми бачимо сліди знущань, катування, розстрілів та руйнувань, які залишили російські військові. Саме через це ускладнюються моменти щодо можливості перемовин…

Як президент я готовий говорити з Путіним. Але тільки з ним. Без його посередників будь-яких. І на умовах діалогу, а не на умовах ультиматумів".

Що передувало: Президент Володимир Зеленський заявляв про високі ризики припинення будь-яких переговорів із російською стороною. Через ті наслідки, які Росія залишає після себе на українській землі.

Зеленський застерігав росіян, що в разі знищення українських захисників у Маріуполя під обстрілами або проведення так званого "референдуму" на захоплених землях Херсонщини – Україна вийде з усіх переговорних процесів.

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Теми: війнапереговориЗеленський
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