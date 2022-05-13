Вопрос переговоров с РФ усложняется ежедневно – Зеленский

Возможность переговоров с Российской Федерацией ежедневно усложняется. Президент Украины Владимир Зеленский подтверждает, что готов к переговорам с Владимиром Путиным, но без его посредников и без ультиматумов.

Источник: Зеленский в интервью итальянскому телеканалу "Rai 1", опубликованном 13 мая в Telegram

Прямая речь: "Вопрос переговоров с Российской Федерацией усложняется ежедневно. Потому что ежедневно деоккупируются те или иные небольшие, я бы так сказал, городки, где живут или жили, к сожалению, констатируем, что жили… люди. Ибо многие люди покинули свои дома и многие были убиты.

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Когда мы деоккупируем эти места, мы видим следы издевательств, пыток, расстрелов и разрушений, оставленных российскими военными. Именно поэтому усложняются моменты возможности переговоров…

Как президент, я готов говорить с Путиным. Но только с ним. Без его посредников. И на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский заявлял о высоких рисках прекращения переговоров с российской стороной. Из-за тех последствий, которые Россия оставляет после себя на украинской земле.

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Зеленский предостерег россиян, что в случае уничтожения украинских защитников в Мариуполе под обстрелами или проведение так называемого "референдума" на захваченных землях Херсонщины – Украина выйдет из всех переговорных процессов.

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