Запорізька область: Окупанти викрали 271 мешканця – голова ЗОВА

У Запорізькій області зафіксували 271 випадок викрадення місцевих мешканців окупантами, понад 100 людей ще перебувають у заручниках.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram

Деталі: За словами голови ЗОВА Олександра Старуха, дуже багато жителів тимчасово окупованих територій затримують, у тому числі, і неповнолітніх чи молодих людей, щоб вони копали окопи у південних районах Запорізької області.

А місцевих фермерів примушують до колаборації, вигадуючи необхідність отримання різних дозволів.

Також окупанти вивозять у Росію сільськогосподарську техніку, транспорт, зерно.

Передісторія:

Російські окупанти постійно викрадають представників місцевої влади та мешканців на тимчасово окупованих територіях.