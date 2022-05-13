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Запорізька область: Окупанти викрали 271 мешканця – голова ЗОВА

Ірина БалачукП'ятниця, 13 травня 2022, 16:38
Запорізька область: Окупанти викрали 271 мешканця – голова ЗОВА
Фото econet.ua

У Запорізькій області зафіксували 271 випадок викрадення місцевих мешканців окупантами, понад 100 людей ще перебувають у заручниках.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram

Деталі: За словами голови ЗОВА Олександра Старуха, дуже багато жителів тимчасово окупованих територій затримують, у тому числі, і неповнолітніх чи молодих людей, щоб вони копали окопи у південних районах Запорізької області.

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А місцевих фермерів примушують до колаборації, вигадуючи необхідність отримання різних дозволів.

Також окупанти вивозять у Росію сільськогосподарську техніку, транспорт, зерно.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Російські окупанти постійно викрадають представників місцевої влади та мешканців на тимчасово окупованих територіях.

Теми: Запорізька областьвійна
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