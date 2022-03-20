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Окупанти викрали заступника мера Енергодара – міськрада

Роман ПетренкоНеділя, 20 березня 2022, 13:47
самойдюк, фото міськради

В міськраді Енергодара повідомили про викрадення першого заступника мера Івана Самойдюка.

Джерело: мер Енергодара Дмитро Орлов у Facebook

Пряма мова Орлова: "Викрадено першого заступника міського голови Івана Самойдюка! В якому він перебуває стані, нам не відомо! На зв’язок не виходить зі вчорашнього дня. А сьогодні ми отримали підтверджену інформацію про те, що його цинічно викрадено!

Окупанти також розпочали фізичний, психологічний тиск на активних у своїй публічній діяльності мешканців Енергодара. Продовжують розшукувати тих енергодарців, в принциповій позиції яких вбачають для себе загрозу".

Деталі: Орлов просить депутатів та активістів бути обережними, а громадян прийти о 14:00 20 березня до будівлі міської ради на мітинг.

Передісторія:

  • На Запорізькій АЕС в Енергодарі була пожежа через обстріли росіян. Горіло приміщення навчального корпусу та лабораторно-побутового корпусу.
  • Ядерна безпека на Запорізькій АЕС була порушена, реактори опинилися в небезпеці через обстріли російських військових і пожежу.
  • Пожежників не допускали на гасіння пожежі, що виникла внаслідок боїв, але згодом допустили. Пожежу ліквідували.
  • Президент Володимир Зеленський звернувся до світової спільноти і заявив, що ніхто ніколи не обстрілював атомні енергостанції, росіяни шантажують вибухом і світові загрожує глобальна катастрофа.

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Теми: ЕнергодарвійнаРосія
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