Окупанти викрали заступника мера Енергодара – міськрада

В міськраді Енергодара повідомили про викрадення першого заступника мера Івана Самойдюка.

Джерело: мер Енергодара Дмитро Орлов у Facebook

Пряма мова Орлова: "Викрадено першого заступника міського голови Івана Самойдюка! В якому він перебуває стані, нам не відомо! На зв’язок не виходить зі вчорашнього дня. А сьогодні ми отримали підтверджену інформацію про те, що його цинічно викрадено!

Окупанти також розпочали фізичний, психологічний тиск на активних у своїй публічній діяльності мешканців Енергодара. Продовжують розшукувати тих енергодарців, в принциповій позиції яких вбачають для себе загрозу".

Деталі: Орлов просить депутатів та активістів бути обережними, а громадян прийти о 14:00 20 березня до будівлі міської ради на мітинг.

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