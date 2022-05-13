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Запорожская область: Оккупанты похитили 271 жителя – глава ЗОВА

Ирина БалачукПятница, 13 мая 2022, 16:38
Запорожская область: Оккупанты похитили 271 жителя – глава ЗОВА
Фото econet.ua

В Запорожской области зафиксирован 271 случай похищения местных жителей оккупантами, более 100 человек еще находятся в заложниках.

Источник: Запорожская областная военная администрация в Telegram

Детали: По словам главы ЗОВА Александра Старуха, очень многих жителей временно оккупированных территорий задерживают, в том числе, и несовершеннолетних или молодых людей, чтобы они копали окопы в южных районах Запорожской области.

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А местных фермеров принуждают к коллаборации, придумывая необходимость получения разных разрешений.

Также оккупанты вывозят в Россию сельскохозяйственную технику, транспорт, зерно.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Российские оккупанты постоянно похищают представителей местных властей и жителей на временно оккупированных территориях.

Темы: Запорожская областьвойна
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