Запорожская область: Оккупанты похитили 271 жителя – глава ЗОВА

В Запорожской области зафиксирован 271 случай похищения местных жителей оккупантами, более 100 человек еще находятся в заложниках.

Источник: Запорожская областная военная администрация в Telegram

Детали: По словам главы ЗОВА Александра Старуха, очень многих жителей временно оккупированных территорий задерживают, в том числе, и несовершеннолетних или молодых людей, чтобы они копали окопы в южных районах Запорожской области.

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А местных фермеров принуждают к коллаборации, придумывая необходимость получения разных разрешений.

Также оккупанты вывозят в Россию сельскохозяйственную технику, транспорт, зерно.

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