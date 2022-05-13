Росіяни насильно вивозять жителів Попасної в ОРЛО

Російські окупаційні війська під дулами автоматів вивозять мешканців захопленого міста Попасна Луганської області до непідконтрольних Україні Первомайська і Стаханова.

Джерело: начальник Попаснянської районної військової адміністрації Микола Ханатов в ефірі телемарафону, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Ханатова: "Станом на 8 травня (коли до міста зайшли російські окупанти - ред.) у Попасній залишалося 1,5 тисячі людей. Всі, хто хотів вчасно виїхати з Попасної, мали таку можливість.

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Зараз окупант приїжджає в укриття, наставляє дуло автомата і забирає наших попаснян у Первомайськ і Стаханов, які вже 8 років окуповані".

Деталі: Попаснянська ВЦА працює у Бахмуті.

Нагадаємо: Насильна депортація – звичайна практика росіян на окупованих територій. Вони вивозять людей не лише в ОРДЛО, а до Росії, в тому числі й до найдальших куточків країни.

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Наприклад, росіяни доставили 308 депортованих маріупольців, 90 з яких – діти, до Владивостока. Це понад 9,5 тисяч кілометрів.