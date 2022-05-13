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Россияне насильственно вывозят жителей Попасной в ОРЛО

Роман ПетренкоПятница, 13 мая 2022, 17:03
ФОТО МАКСИМА СТРЕЛЬНИКА

Российские оккупационные войска под дулами автоматов вывозят жителей захваченного города Попасная Луганской области в не подконтрольные Украине Первомайска и Стаханова.

Источник: начальник Попаснянской районной военной администрации Николай Ханатов в эфире телемарафона, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Ханатова: "По состоянию на 8 мая (когда в город вошли русские оккупанты - ред.) в Попасной оставалось 1,5 тысячи человек. Все, кто хотел вовремя уехать из Попасной, имели такую ​​возможность.

Сейчас оккупант приезжает в укрытие, наставляет дуло автомата и уносит наших попаснян в Первомайск и Стаханов, которые уже 8 лет оккупированы".

Детали: Попаснянская ВГА работает в Бахмуте.

Напомним: Насильственная депортация – обычная практика россиян на оккупированных территориях. Они вывозят людей не только в ОРДЛО, но и в Россию, в том числе и в самые дальние уголки страны.

Например, россияне доставили 308 депортированных мариупольцев, 90 из которых – дети, во Владивосток. Это более 9,5 тысяч километров.

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Темы: Луганская областьоккупациявойнаРосcия
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