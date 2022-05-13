Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни спаплюжили Зміїний мітками у вигляді літери "Z" – ЗМІ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 13 травня 2022, 18:04
Росіяни спаплюжили Зміїний мітками у вигляді літери Z – ЗМІ
фото "Радіо Свобода - Схеми"

Супутник Maxar зафіксував на острові Зміїний мітки у вигляді літери "Z" – символ агресії РФ проти України.

Джерело: проєкт "Радіо Свобода" "Схеми"

Деталі: На супутникових знімках Maxar за 12 травня на північно-східній частині острова помітили великі літери "Z". Як відомо, ця літера стала символом повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну і часто використовується у російській пропаганді. Військова техніка РФ теж часто позначена такою міткою.

Реклама:
 

Також супутник 12 травня зафіксував затоплений катер типу "Серна", біля якого – плавучий кран. Цей десантний катер був знищений безпілотним літальним апаратом "Байрактар".

Біля плавучого крану та затонулого катера на супутникових знімках зафіксований також інший катер типу "Серна".

Раніше подібний плавучий кран був помічений у Севастополі, у бухті Голландія. Супутник Planet Labs зафіксував його в окупованому Криму 11 травня. Зазвичай у бухті "Голландія" базуються військові судна Чорноморського флоту РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Окремо Maxar зафіксував ймовірний ракетний удар по "Серні".

 

Під час телемарафону 13 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що боротьба за острів Зміїний, який має стратегічне значення, триватиме стільки, скільки буде потрібно.

Крім того, як заявив Буданов, теоретично це єдиний регіон, через який російські сили можуть спробувати висадити десант на територію окупованого Придністровського регіону Молдови.

Нагадаємо: 11 травня розвідка Великої Британії повідомила, що на острові Зміїний у Чорному морі тривають бої, Росія намагається підсилити свій відкритий гарнізон, розташований там, а Україна успішно завдала ударів по російській протиповітряній обороні та суднам забезпечення безпілотниками Bayraktar.

Острів Зміїний у Чорному морі вже понад два місяці перебуває під тимчасовою російською окупацією, починаючи з атаки РФ у перші дні повномасштабної війни.

Теми: війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
війна
Атака дронів на Псков: перші супутникові знімки аеродрому
Найуспішніший на сьогодні удар – ексголова розвідки Фінляндії про атаку на Псков
Україна знищила або пошкодила щонайменше 24 літаки в російському тилу, Криму та Білорусі − росЗМІ
Останні новини
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
Усі новини...
Реклама: