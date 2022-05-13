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Росіяни спаплюжили Зміїний мітками у вигляді літери "Z" – ЗМІ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 13 травня 2022, 18:04
фото "Радіо Свобода - Схеми"

Супутник Maxar зафіксував на острові Зміїний мітки у вигляді літери "Z" – символ агресії РФ проти України.

Джерело: проєкт "Радіо Свобода" "Схеми"

Деталі: На супутникових знімках Maxar за 12 травня на північно-східній частині острова помітили великі літери "Z". Як відомо, ця літера стала символом повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну і часто використовується у російській пропаганді. Військова техніка РФ теж часто позначена такою міткою.

 

Також супутник 12 травня зафіксував затоплений катер типу "Серна", біля якого – плавучий кран. Цей десантний катер був знищений безпілотним літальним апаратом "Байрактар".

Біля плавучого крану та затонулого катера на супутникових знімках зафіксований також інший катер типу "Серна".

Раніше подібний плавучий кран був помічений у Севастополі, у бухті Голландія. Супутник Planet Labs зафіксував його в окупованому Криму 11 травня. Зазвичай у бухті "Голландія" базуються військові судна Чорноморського флоту РФ.

Окремо Maxar зафіксував ймовірний ракетний удар по "Серні".

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Під час телемарафону 13 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що боротьба за острів Зміїний, який має стратегічне значення, триватиме стільки, скільки буде потрібно.

Крім того, як заявив Буданов, теоретично це єдиний регіон, через який російські сили можуть спробувати висадити десант на територію окупованого Придністровського регіону Молдови.

Нагадаємо: 11 травня розвідка Великої Британії повідомила, що на острові Зміїний у Чорному морі тривають бої, Росія намагається підсилити свій відкритий гарнізон, розташований там, а Україна успішно завдала ударів по російській протиповітряній обороні та суднам забезпечення безпілотниками Bayraktar.

Острів Зміїний у Чорному морі вже понад два місяці перебуває під тимчасовою російською окупацією, починаючи з атаки РФ у перші дні повномасштабної війни.

Теми: війна
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