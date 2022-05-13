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Россияне осквернили Змеиный метками в виде буквы "Z" – СМИ

Валентина РоманенкоПятница, 13 мая 2022, 18:04
Россияне осквернили Змеиный метками в виде буквы Z – СМИ
фото "Радио Свобода - Схемы"

Спутник Maxar зафиксировал на острове Змеиные метки в виде буквы "Z" – символ агрессии РФ против Украины.

Источник: проект "Радио Свобода" "Схемы"

Детали: На спутниковых снимках Maxar за 12 мая на северо-восточной части острова заметили заглавные буквы "Z". Как известно, эта буква стала символом полномасштабного военного вторжения в Украину и часто используется в российской пропаганде. Военная техника РФ тоже часто обозначена такой меткой.

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Также спутник 12 мая зафиксировал затопленный катер типа "Серна", возле которого плавучий кран. Этот десантный катер был уничтожен беспилотным летательным аппаратом Байрактар.

Возле плавучего крана и затонувшего катера на спутниковых снимках зафиксирован другой катер типа "Серна".

Ранее подобный плавучий кран был подмечен в Севастополе, в бухте Голландия. Спутник Planet Labs зафиксировал его в оккупированном Крыму 11 мая. Обычно в бухте Голландия базируются военные суда Черноморского флота РФ, отмечает издание.

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Отдельно Maxar зафиксировал вероятный ракетный удар по "Серне".

 

Во время телемарафона 13 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что борьба за остров Змеиный, имеющий стратегическое значение, будет длиться столько, сколько потребуется.

Кроме того, как заявил Буданов, теоретически это единственный регион, через который российские силы могут попытаться перебросить десант на территорию оккупированного Приднестровского региона Молдовы.

Напомним: 11 мая разведка Великобритании сообщила, что на острове Змеиный в Черном море продолжаются бои, Россия пытается усилить свой открытый гарнизон, расположенный там, а Украина успешно нанесла удары по российской противовоздушной обороне и судам обеспечения беспилотниками Bayraktar.

Остров Змеиный в Черном море уже более двух месяцев находится во временной российской оккупации, начиная с атаки РФ в первые дни полномасштабной войны.

Темы: война
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