Зеленський дорікнув лідерам, які знаходять час на суперечки замість допомоги

Президент Володимир Зеленський подякував 37 країнам, які знову відкрили представництва у Києві, і дорікнув тим лідерам, які гальмують посилення санкцій проти Росії або надання допомоги Україні.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 13 травня

Пряма мова: "Вже 37 іноземних представництв відновили свою роботу в Києві. І я вдячний усім з них, бо це – 37 доказів того, що Україна стоїть міцно та має перспективи, на відміну від Російської Федерації.

Впевнений, що скоро ще й інші іноземні представництва повернуться до столиці".

Деталі: Президент також подякував усім, хто працює на посилення санкцій проти Росії й на збільшення оборонної та фінансової підтримки для України.

За словами Зеленського, "це – єдиний рецепт захисту свободи в умовах вторгнення Росії", і для західних держав це не про витрати, а про майбутнє.

Пряма мова: "Світ уже визнав, що блокада Росією наших портів і ця війна провокують масштабну продовольчу кризу. Російські посадовці ще й відверто погрожують світу тим, що в десятках держав буде голод. А якими можуть бути наслідки такого голоду? До якої політичної нестабільності й до яких міграційних потоків це призведе? Скільки тоді доведеться витратити, щоб подолати наслідки?

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Ось на які питання потрібно відповідати тим, хто гальмує санкційні пакети проти Росії або намагається відкласти надання допомоги Україні.

Кожен день війни – це посилення глобальних загроз, це нові можливості Росії провокувати нестабільність в інших регіонах світу, не тільки тут, у Європі. І це нові втрачені життя в Україні – українців, українок, які віддають найдорожче, щоб вільно жити могли всі. Я підкреслюю це: всі, зокрема й у тих країнах, де досі знаходять час посперечатися замість того, щоб максимально вкладатися в допомогу.

Тому тиску на Росію потрібно значно більше. І я про це кажу дуже відверто і щоденно усім, від кого це залежить".