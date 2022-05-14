Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський дорікнув лідерам, які знаходять час на суперечки замість допомоги

Олена РощінаСубота, 14 травня 2022, 01:07
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський подякував 37 країнам, які знову відкрили представництва у Києві, і дорікнув тим лідерам, які гальмують посилення санкцій проти Росії або надання допомоги Україні.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 13 травня 

Пряма мова: "Вже 37 іноземних представництв відновили свою роботу в Києві. І я вдячний усім з них, бо це – 37 доказів того, що Україна стоїть міцно та має перспективи, на відміну від Російської Федерації

Впевнений, що скоро ще й інші іноземні представництва повернуться до столиці".

Деталі: Президент також подякував усім, хто працює на посилення санкцій проти Росії й на збільшення оборонної та фінансової підтримки для України.

За словами Зеленського, "це – єдиний рецепт захисту свободи в умовах вторгнення Росії", і для західних держав це не про витрати, а про майбутнє.

Пряма мова: "Світ уже визнав, що блокада Росією наших портів і ця війна провокують масштабну продовольчу кризу. Російські посадовці ще й відверто погрожують світу тим, що в десятках держав буде голод. А якими можуть бути наслідки такого голоду? До якої політичної нестабільності й до яких міграційних потоків це призведе? Скільки тоді доведеться витратити, щоб подолати наслідки?

ВІДЕО ДНЯ

Ось на які питання потрібно відповідати тим, хто гальмує санкційні пакети проти Росії або намагається відкласти надання допомоги Україні.

Кожен день війни – це посилення глобальних загроз, це нові можливості Росії провокувати нестабільність в інших регіонах світу, не тільки тут, у Європі. І це нові втрачені життя в Україні – українців, українок, які віддають найдорожче, щоб вільно жити могли всі. Я підкреслюю це: всі, зокрема й у тих країнах, де досі знаходять час посперечатися замість того, щоб максимально вкладатися в допомогу.

Тому тиску на Росію потрібно значно більше. І я про це кажу дуже відверто і щоденно усім, від кого це залежить".

Теми: ЗеленськийсвітсанкціїРосія
Головне сьогодні

На "Азовсталі" перебуває близько 600 поранених – поліцейський з заводу

Арку Дружби народів в Києві перейменували

G7 обіцяє ізолювати Росію та дати Україні "скільки потрібно" зброї

Рідні захисників "Азовсталі" просять Китай втрутитися у ситуацію

Шольц не побачив змін у позиції Путіна після 80 днів війни

У Росії погрожують Фінляндії та Швеції ядерним ударом

Усі новини...
Зеленський
Зеленський виступить на Давоському форумі
Ще шість населених пунктів звільнили українські бійці – Зеленський
Зеленський: до переговорів щодо "Азовсталі" задіяли всіх впливових посередників, яких могли
Останні новини
16:55
Канада може допомогти Україна отримати спецобладнання для агроекспертиз
16:54
Ворог продовжує штурм "Азовсталі", захисники стримують росіян – Азов
16:46
Путін назвав помилкою рішення Фінляндії вступити до НАТО
16:39
У Києві з початку вторгнення РФ наполовину знизилася злочинність
16:33
Зеленський закликає США офіційно визнати Росію державою – спонсором тероризму
16:23
На "Азовсталі" перебуває близько 600 поранених – поліцейський з заводу
16:22
фото"Валер'яночки?". Одеська художниця малює підвальні хроніки українців
16:18
СБУ заблокувала регіональний осередок "партії Шарія"
16:16
Індія заборонила експорт пшениці
16:10
У Зеленського очікують на рішення Сенату США про $40 млрд наступного тижня
Усі новини...