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Зеленский упрекнул лидеров, которые находят время на споры вместо помощи

Елена РощинаСуббота, 14 мая 2022, 01:07
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский поблагодарил 37 стран, которые снова открыли представительства в Киеве, и упрекнул тех лидеров, которые тормозят усиление санкций против России или предоставление помощи Украине.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 13 мая

Прямая речь: "Уже 37 иностранных представительств возобновили свою работу в Киеве. И я благодарен всем из них, потому что это 37 доказательств того, что Украина стоит крепко и имеет перспективы, в отличие от Российской Федерации.

Уверен, что скоро еще другие иностранные представительства вернутся в столицу".

Детали: Президент также поблагодарил всех, кто работает на усиление санкций против России и увеличение оборонной и финансовой поддержки для Украины.

По словам Зеленского, "это – единственный рецепт защиты свободы в условиях вторжения России", и для западных государств это не о расходах, а о будущем.

Прямая речь: "Мир уже признал, что блокада Россией наших портов и эта война провоцируют масштабный продовольственный кризис. Российские чиновники откровенно угрожают миру тем, что в десятках государств будет голод. А какими могут быть последствия такого голода? К какой политической нестабильности и каким миграционным потокам это приведет? Сколько придется потратить, чтобы преодолеть последствия?

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Вот на какие вопросы нужно отвечать тем, кто тормозит санкционные пакеты против России или пытается отложить помощь Украине.

Каждый день войны – это усиление глобальных угроз, это новые возможности России провоцировать нестабильность в других регионах мира, не только здесь, в Европе. И это новые потерянные жизни в Украине – украинцев, украинок, которые отдают самоей дорогое, чтобы свободно жить могли все. Я подчеркиваю это: все, в том числе и в тех странах, где до сих пор находят время поспорить, вместо того, чтобы максимально вкладываться в помощь.

Поэтому давления на Россию нужно гораздо больше. И я об этом говорю очень откровенно и ежедневно всем, от кого это зависит".

Темы: ЗеленскиймирсанкцииРосcия
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