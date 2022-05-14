Зеленский упрекнул лидеров, которые находят время на споры вместо помощи

Президент Владимир Зеленский поблагодарил 37 стран, которые снова открыли представительства в Киеве, и упрекнул тех лидеров, которые тормозят усиление санкций против России или предоставление помощи Украине.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 13 мая

Прямая речь: "Уже 37 иностранных представительств возобновили свою работу в Киеве. И я благодарен всем из них, потому что это 37 доказательств того, что Украина стоит крепко и имеет перспективы, в отличие от Российской Федерации.

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Уверен, что скоро еще другие иностранные представительства вернутся в столицу".

Детали: Президент также поблагодарил всех, кто работает на усиление санкций против России и увеличение оборонной и финансовой поддержки для Украины.

По словам Зеленского, "это – единственный рецепт защиты свободы в условиях вторжения России", и для западных государств это не о расходах, а о будущем.

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Прямая речь: "Мир уже признал, что блокада Россией наших портов и эта война провоцируют масштабный продовольственный кризис. Российские чиновники откровенно угрожают миру тем, что в десятках государств будет голод. А какими могут быть последствия такого голода? К какой политической нестабильности и каким миграционным потокам это приведет? Сколько придется потратить, чтобы преодолеть последствия?

Вот на какие вопросы нужно отвечать тем, кто тормозит санкционные пакеты против России или пытается отложить помощь Украине.

Каждый день войны – это усиление глобальных угроз, это новые возможности России провоцировать нестабильность в других регионах мира, не только здесь, в Европе. И это новые потерянные жизни в Украине – украинцев, украинок, которые отдают самоей дорогое, чтобы свободно жить могли все. Я подчеркиваю это: все, в том числе и в тех странах, где до сих пор находят время поспорить, вместо того, чтобы максимально вкладываться в помощь.

Поэтому давления на Россию нужно гораздо больше. И я об этом говорю очень откровенно и ежедневно всем, от кого это зависит".