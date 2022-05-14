В "Азові" розповіли про втрати окупантів в Маріуполі — мінус 6 тисяч росіян

Гарнізон Маріуполя знищив близько 6 тисяч російських військових, зокрема одного генерала.

Джерело: заступник командира полку "Азов", капітан Святослав Паламар під час Київського безпекового форуму, Hromadske

Деталі: Також знищено 78 танків, більше ста одиниць бронетехніки.

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Зазначається, що ворог переважав по кількості людей та зброї. Угрупування нараховувало близько 14 тисяч осіб, зокрема бойовиків ПВК "Вагнера".

Пряма мова: "Нашим гарнізоном вдалося знищити близько 6 тисяч одиниць ворожої сили, в тому числі одного генерала. Це близько 78 танків. Це більше 100 одиниць бронетехніки. Це за підтвердженими (даними - Ред.). Є ще, звісно, багато непідтверджених даних, на які ми не будемо спиратися".

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