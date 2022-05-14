Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В "Азові" розповіли про втрати окупантів в Маріуполі — мінус 6 тисяч росіян

Анастасія КалатурСубота, 14 травня 2022, 04:15
ФОТО: Open Ukraine

Гарнізон Маріуполя знищив близько 6 тисяч російських військових, зокрема одного генерала.

Джерело: заступник командира полку "Азов", капітан Святослав Паламар під час Київського безпекового форуму, Hromadske

Деталі: Також знищено 78 танків, більше ста одиниць бронетехніки.

Зазначається, що ворог переважав по кількості людей та зброї. Угрупування нараховувало близько 14 тисяч осіб, зокрема бойовиків ПВК "Вагнера".

Пряма мова: "Нашим гарнізоном вдалося знищити близько 6 тисяч одиниць ворожої сили, в тому числі одного генерала. Це близько 78 танків. Це більше 100 одиниць бронетехніки. Це за підтвердженими (даними - Ред.). Є ще, звісно, багато непідтверджених даних, на які ми не будемо спиратися".

Нагадаємо:

  • Бійці "Азова", попри значне переважання сил противника і нестачу боєприпасів, продовжують вибивати ворога з захоплених позицій на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі.
  • Російські окупанти відмовились щодо процедури extraction захисників Маріуполя морем до нейтральної країни. Також вони сказали, що після вивезення всіх цивільних із бункерів, у них, мовляв, "розв’язані руки".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіявійнаМаріуполь
Головне сьогодні

На "Азовсталі" перебуває близько 600 поранених – поліцейський з заводу

Арку Дружби народів в Києві перейменували

G7 обіцяє ізолювати Росію та дати Україні "скільки потрібно" зброї

Рідні захисників "Азовсталі" просять Китай втрутитися у ситуацію

Шольц не побачив змін у позиції Путіна після 80 днів війни

У Росії погрожують Фінляндії та Швеції ядерним ударом

Усі новини...
Росія
Україна зможе уникнути затягування війни – генерал армії США
Окупанти втратили вже понад 550 артилерійських систем – Генштаб
Росіяни обстріляли ракетами прикордоння Сумщини
Останні новини
16:55
Канада може допомогти Україна отримати спецобладнання для агроекспертиз
16:54
Ворог продовжує штурм "Азовсталі", захисники стримують росіян – Азов
16:46
Путін назвав помилкою рішення Фінляндії вступити до НАТО
16:39
У Києві з початку вторгнення РФ наполовину знизилася злочинність
16:33
Зеленський закликає США офіційно визнати Росію державою – спонсором тероризму
16:23
На "Азовсталі" перебуває близько 600 поранених – поліцейський з заводу
16:22
фото"Валер'яночки?". Одеська художниця малює підвальні хроніки українців
16:18
СБУ заблокувала регіональний осередок "партії Шарія"
16:16
Індія заборонила експорт пшениці
16:10
У Зеленського очікують на рішення Сенату США про $40 млрд наступного тижня
Усі новини...