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В "Азові" розповіли про втрати окупантів в Маріуполі — мінус 6 тисяч росіян

Анастасія КалатурСубота, 14 травня 2022, 04:15
В Азові розповіли про втрати окупантів в Маріуполі — мінус 6 тисяч росіян
ФОТО: Open Ukraine

Гарнізон Маріуполя знищив близько 6 тисяч російських військових, зокрема одного генерала.

Джерело: заступник командира полку "Азов", капітан Святослав Паламар під час Київського безпекового форуму, Hromadske

Деталі: Також знищено 78 танків, більше ста одиниць бронетехніки.

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Зазначається, що ворог переважав по кількості людей та зброї. Угрупування нараховувало близько 14 тисяч осіб, зокрема бойовиків ПВК "Вагнера".

Пряма мова: "Нашим гарнізоном вдалося знищити близько 6 тисяч одиниць ворожої сили, в тому числі одного генерала. Це близько 78 танків. Це більше 100 одиниць бронетехніки. Це за підтвердженими (даними - Ред.). Є ще, звісно, багато непідтверджених даних, на які ми не будемо спиратися".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Бійці "Азова", попри значне переважання сил противника і нестачу боєприпасів, продовжують вибивати ворога з захоплених позицій на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі.
  • Російські окупанти відмовились щодо процедури extraction захисників Маріуполя морем до нейтральної країни. Також вони сказали, що після вивезення всіх цивільних із бункерів, у них, мовляв, "розв’язані руки".

Теми: РосіявійнаМаріуполь
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