Окупанти відкинули можливість екстракції військових із "Азовсталі"

Ватажок угруповання "ДНР" Денис Пушилін підтвердив, що російські сили продовжують спроби захоплення заводу "Азовсталь" у Маріуполі, а також відкинув можливість екстракції українських військовослужбовців звідти.

Джерело: Пушилін у коментарі російським пропагандистам, якого цитують "Новости Донбасса"

Пряма мова Пушиліна: "Там (на "Азовсталі" - ред.) уже все планомірно йде, все зрозуміло. Цивільних немає, тому наші підрозділи можуть з холодною головою, зі зрозумілими розрахунками можуть виводити цю ситуацію до логічного завершення.

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Чому вони вирішили, що на це повинні звертати увагу зовнішні сили? І щодо нас, і щодо Росії... Я говорю про всілякі екстракшени.

Послухайте, але ж це не екстрадиція. Вони намагаються дійти до почесної капітуляції. Але яка почесна капітуляція? Чому ми повинні цим шляхом піти?".

Деталі: Пушилін хоче, щоб захисники "Азовсталі" "склали зброю і пішли під трибунал".

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Довідково: Ексфільтрація чи екстракція – тактика переміщення персоналу (військових, цивільних) із ворожого середовища в безпечну зону в умовах, коли є загроза втрати контролю над територією й загибелі людей.

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