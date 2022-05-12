Окупанти відкинули можливість екстракції військових із "Азовсталі"
Ватажок угруповання "ДНР" Денис Пушилін підтвердив, що російські сили продовжують спроби захоплення заводу "Азовсталь" у Маріуполі, а також відкинув можливість екстракції українських військовослужбовців звідти.
Джерело: Пушилін у коментарі російським пропагандистам, якого цитують "Новости Донбасса"
Пряма мова Пушиліна: "Там (на "Азовсталі" - ред.) уже все планомірно йде, все зрозуміло. Цивільних немає, тому наші підрозділи можуть з холодною головою, зі зрозумілими розрахунками можуть виводити цю ситуацію до логічного завершення.
Чому вони вирішили, що на це повинні звертати увагу зовнішні сили? І щодо нас, і щодо Росії... Я говорю про всілякі екстракшени.
Послухайте, але ж це не екстрадиція. Вони намагаються дійти до почесної капітуляції. Але яка почесна капітуляція? Чому ми повинні цим шляхом піти?".
Деталі: Пушилін хоче, щоб захисники "Азовсталі" "склали зброю і пішли під трибунал".
Довідково: Ексфільтрація чи екстракція – тактика переміщення персоналу (військових, цивільних) із ворожого середовища в безпечну зону в умовах, коли є загроза втрати контролю над територією й загибелі людей.
Нагадаємо:
- 7 травня командир морпіхів Сергій Волина заявив, що захисники опинилися у пекельному реаліті-шоу, за яким спостерігає увесь світ. І вони все ще сподіваються, що рішення про їх порятунок буде ухвалене.
- Українська сторона пропонує росіянам обміняти важкопоранених українських військових, які лишаються на "Азовсталі", на полонених військових РФ. Домовленості ще немає. Переговори тривають.
- Волина звернувся до винахідника Ілона Маска по допомогу в евакуації з "Азовсталі".