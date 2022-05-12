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Окупанти відкинули можливість екстракції військових із "Азовсталі"

Роман ПетренкоЧетвер, 12 травня 2022, 12:57
БОМБАРДУВАННЯ "АЗОВСТАЛІ" РОСІЯНАМИ, СКРіН З ВІДЕО

Ватажок угруповання "ДНР" Денис Пушилін підтвердив, що російські сили продовжують спроби захоплення заводу "Азовсталь" у Маріуполі, а також відкинув можливість екстракції українських військовослужбовців звідти.

Джерело: Пушилін у коментарі російським пропагандистам, якого цитують "Новости Донбасса"

Пряма мова Пушиліна: "Там (на "Азовсталі" - ред.) уже все планомірно йде, все зрозуміло. Цивільних немає, тому наші підрозділи можуть з холодною головою, зі зрозумілими розрахунками можуть виводити цю ситуацію до логічного завершення.

Чому вони вирішили, що на це повинні звертати увагу зовнішні сили? І щодо нас, і щодо Росії... Я говорю про всілякі екстракшени.

Послухайте, але ж це не екстрадиція. Вони намагаються дійти до почесної капітуляції. Але яка почесна капітуляція? Чому ми повинні цим шляхом піти?".

Деталі: Пушилін хоче, щоб захисники "Азовсталі" "склали зброю і пішли під трибунал".

Довідково: Ексфільтрація чи екстракція – тактика переміщення персоналу (військових, цивільних) із ворожого середовища в безпечну зону в умовах, коли є загроза втрати контролю над територією й загибелі людей.

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Нагадаємо:

  • 7 травня командир морпіхів Сергій Волина заявив, що захисники опинилися у пекельному реаліті-шоу, за яким спостерігає увесь світ. І вони все ще сподіваються, що рішення про їх порятунок буде ухвалене.  
  • Українська сторона пропонує росіянам обміняти важкопоранених українських військових, які лишаються на "Азовсталі", на полонених військових РФ. Домовленості ще немає. Переговори тривають.
  • Волина звернувся до винахідника Ілона Маска по допомогу в евакуації з "Азовсталі".

Теми: Азов МаріупольвійнаРосія
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