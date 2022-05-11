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Окупанти заявили, що у них розв'язані руки на "Азовсталі"

Ірина БалачукСереда, 11 травня 2022, 14:01
Завод "Азовсталь". Фото з Telegram "Азова"

Ватажок бойовиків так званої "Донецької Народної Республіки" Денис Пушилін заявив, що в окупантів розв'язані руки, оскільки всі цивільні особи залишили територію маріупольського заводу "Азовсталь".

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости

Пряма мова Пушиліна: "За нашою інформацією, підтверджується, що цивільних там не залишилося. Відповідно руки у наших підрозділів розв'язані".

Деталі: Що це означає, ватажок бойовиків не повідомив. Російські окупанти щодня завдають ударів по заводу. Також було кілька спроб штурму. Але захисники продовжують тримати оборону.

Що передувало: Офіцер управління розвідки з полку "Азов" Ілля Самойленко заявив, що його підрозділ не може здатися росіянам, бо має наказ тримати оборону "Азовсталі" у Маріуполі і порушити його не може.

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Теми: МаріупольвійнаАзов
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