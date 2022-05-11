Окупанти заявили, що у них розв'язані руки на "Азовсталі"
Ватажок бойовиків так званої "Донецької Народної Республіки" Денис Пушилін заявив, що в окупантів розв'язані руки, оскільки всі цивільні особи залишили територію маріупольського заводу "Азовсталь".
Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости
Пряма мова Пушиліна: "За нашою інформацією, підтверджується, що цивільних там не залишилося. Відповідно руки у наших підрозділів розв'язані".
Деталі: Що це означає, ватажок бойовиків не повідомив. Російські окупанти щодня завдають ударів по заводу. Також було кілька спроб штурму. Але захисники продовжують тримати оборону.
Що передувало: Офіцер управління розвідки з полку "Азов" Ілля Самойленко заявив, що його підрозділ не може здатися росіянам, бо має наказ тримати оборону "Азовсталі" у Маріуполі і порушити його не може.
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Передісторія:
- 7 травня віцепрем'єр Ірина Верещук заявила, що всіх жінок, дітей та людей похилого віку з території "Азовсталі" в Маріуполі евакуювали.
- 8 травня заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, відомий як "Калина", заявив, що військові не можуть сказати напевне, чи всіх цивільних евакуювали з "Азовсталі".
- 9 травня голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що на території комбінату "Азовсталь" у Маріуполі досі перебуває більше сотні цивільних осіб.
- Пізніше офіцер управління розвідки з полку "Азов" Ілля Самойленко заявив, що за його даними, усі цивільні особи евакуйовані з заводу "Азовсталь" у Маріуполі.