В окупований Севастополь звозять тіла росіян з острова Зміїний – розвідка 

За даними української розвідки, в окупований Севастополь з острова Зміїний із 40 зв’язківців збройних сил РФ живими повернулися 8.

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: "В окупований Севастополь звозять вбитих і поранених рашистів з острова Зміїний із сорока зв’язківців збройних сил РФ, відряджених на острів Зміїний, живими повернулися восьмеро.

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Одночасно евакуйовано десять тіл загиблих. Всі вони військовослужбовці частини спецзв’язку збройних сил РФ, яка дислокується в окупованому Севастополі".

Деталі: Повідомляється, що наразі у севастопольському військовому шпиталі переповнено відділення хірургії та травматології, а через навантаження в палатах встановлюється по 40 ліжок.

Крім того, через велику кількість поранених на території Криму ведеться активна кампанія щодо донорства крові.

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Окупаційна влада вимагає від підприємців відправляти працівників до пунктів здачі крові.

При цьому, донором може стати хто завгодно – жодних медичних документів не вимагається, обстеження не проводиться.

Одночасно на "державні підприємства" півострова надійшло розпорядження окупаційної влади про відправлення до місцевих військкоматів визначеної кількості чоловіків (залежить від загальної кількості співробітників).

Їм пропонується підписати контракти зі збройними силами РФ на строк від 3 місяців до 1 року.

Обіцяють несення служби на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

Водночас, у розвідці відзначають, що багато полонених окупантів скаржаться саме на те, що попри обіцянки "виконувати виключно поліційні функції у захоплених населених пунктах", вони одразу опиняються на передовій.

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