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В оккупированный Севастополь свозят тела россиян с острова Змеиный – разведка

Алена МазуренкоСуббота, 14 мая 2022, 15:24
В оккупированный Севастополь свозят тела россиян с острова Змеиный – разведка

По данным украинской разведки, в оккупированный Севастополь с острова Змеиный из 40 связистов вооруженных сил РФ в живых вернулись 8.

Источник: главное управление разведки

Дословно: "В оккупированный Севастополь свозят убитых и раненых рашистов с острова Змеиный из сорока связистов вооруженных сил РФ, откомандированных на остров Змеиный, живыми вернулись восемь.

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Одновременно эвакуированы десять тел погибших.

Все они военнослужащие части спецсвязи вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в оккупированном Севастополе".

Детали: Сообщается, что в настоящее время в севастопольском военном госпитале переполнено отделение хирургии и травматологии, а через нагрузку в палатах устанавливается по 40 коек.

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Кроме того, из-за большого количества раненых на территории Крыма ведется активная кампания по донорству крови.

Оккупационные власти требуют от предпринимателей отправлять работников в пункты сдачи крови.

При этом донором может стать кто угодно – никаких медицинских документов не требуется, обследование не проводится.

Одновременно на "государственные предприятия" полуострова поступило распоряжение об отправлении в местные военкоматы определенного количества мужчин (зависит от общего количества сотрудников).

Им предлагается подписать контракты с вооруженными силами РФ сроком от 3 месяцев до 1 года.

Обещают несение службы на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

В то же время, в разведке отмечают, что многие пленные оккупанты жалуются именно на то, что несмотря на обещания "выполнять исключительно полицейские функции в захваченных населенных пунктах", они сразу оказываются на передовой.

Напомним:

  • Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заверил, что Украина будет бороться за остров Змеиный столько, сколько потребуется, поскольку это стратегически важная точка.
  • Российские войска пытаются усилить свои позиции на острове Змеиный и опрокинули туда свои комплексы противовоздушной обороны.
  • Спутниковый снимок от Maxar Technology показал, как украинские военные атакуют ракетой российский корабль у острова Змеиный.

Темы: разведкаоккупацияКрымвойна
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