В оккупированный Севастополь свозят тела россиян с острова Змеиный – разведка
По данным украинской разведки, в оккупированный Севастополь с острова Змеиный из 40 связистов вооруженных сил РФ в живых вернулись 8.
Источник: главное управление разведки
Дословно: "В оккупированный Севастополь свозят убитых и раненых рашистов с острова Змеиный из сорока связистов вооруженных сил РФ, откомандированных на остров Змеиный, живыми вернулись восемь.
Одновременно эвакуированы десять тел погибших.
Все они военнослужащие части спецсвязи вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в оккупированном Севастополе".
Детали: Сообщается, что в настоящее время в севастопольском военном госпитале переполнено отделение хирургии и травматологии, а через нагрузку в палатах устанавливается по 40 коек.
Кроме того, из-за большого количества раненых на территории Крыма ведется активная кампания по донорству крови.
Оккупационные власти требуют от предпринимателей отправлять работников в пункты сдачи крови.
При этом донором может стать кто угодно – никаких медицинских документов не требуется, обследование не проводится.
Одновременно на "государственные предприятия" полуострова поступило распоряжение об отправлении в местные военкоматы определенного количества мужчин (зависит от общего количества сотрудников).
Им предлагается подписать контракты с вооруженными силами РФ сроком от 3 месяцев до 1 года.
Обещают несение службы на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.
В то же время, в разведке отмечают, что многие пленные оккупанты жалуются именно на то, что несмотря на обещания "выполнять исключительно полицейские функции в захваченных населенных пунктах", они сразу оказываются на передовой.
Напомним:
- Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заверил, что Украина будет бороться за остров Змеиный столько, сколько потребуется, поскольку это стратегически важная точка.
- Российские войска пытаются усилить свои позиции на острове Змеиный и опрокинули туда свои комплексы противовоздушной обороны.
- Спутниковый снимок от Maxar Technology показал, как украинские военные атакуют ракетой российский корабль у острова Змеиный.