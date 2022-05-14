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У 20 містах повертають автофіксацію порушень на дорогах

Катерина ТищенкоСубота, 14 травня 2022, 17:15
У 20 містах повертають автофіксацію порушень на дорогах
ФОТО З FACEBOOK БІЛОШИЦЬКОГО

В Україні з 16 травня повернуть фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі.

Джерело: заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook

Деталі: Він нагадав, що з початку війни були вимкнені камери автоматичної фіксації здебільшого із стратегічною метою.

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"Але в час війни не варто забувати про безпеку дорожнього руху, адже недотримання ПДР також продовжує щодня вбивати наших громадян. А перевищення швидкості залишається однією з основних причин ДТП з травмованими та загиблими", - зазначив Білошицький.

Дослівно: "З 16 травня на автомобільних дорогах міст Київ, Біла Церква, Вінниця, Кривий Ріг, Суми, Житомир, Хуст, Мукачево, Івано-Франківськ, Полтава, Тернопіль, Хмельницький, Кропивницький, Одеса, Кременчук, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Луцьк, Львів та Київської, Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської областей запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Наразі запрацюють 128 камер, які розташовані у 20 містах та 10 областях".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Система автофіксації порушень ПДР стартувала 1 червня 2020 року. За перші 8 хвилин роботи у Києві камери зафіксували 262 випадки перевищення швидкості. За перші 17 годин роботи – понад 35 тисяч випадків. На другий день роботи відеофіксації порушень правил дорожнього руху порушників стало менше на 40%
  • За перший рік роботи системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху таких порушень стало у 8 разів менше.
  • У 2021 році системи камер автофіксації зареєстрували 2,6 млн штрафів на загальну суму у понад 1 мільярд гривень.

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Теми: дорогиполіція
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