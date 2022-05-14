В 20 городах возвращают автофиксацию нарушений на дорогах

В Украине с 16 мая вернут фиксацию нарушений ПДД в автоматическом режиме.

Источник: заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook

Детали: Он напомнил, что с начала войны были выключены камеры автоматической фиксации в основном со стратегической целью.

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"Но во время войны не стоит забывать о безопасности дорожного движения, ведь несоблюдение ПДД также продолжает ежедневно убивать наших граждан. А превышение скорости остается одной из основных причин ДТП с травмированными и погибшими", – отметил Белошицкий.

Дословно: "С 16 мая на автомобильных дорогах городов Киев, Белая Церковь, Винница, Кривой Рог, Сумы, Житомир, Хуст, Мукачево, Ивано-Франковск, Полтава, Тернополь, Хмельницкий, Кропивницкий, Одесса, Кременчуг, Черкассы, Черновцы, Чернигов, Луцк, Львов и Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской областей заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Сейчас заработают 128 камер, расположенных в 20 городах и 10 областях".

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Предыстория:

Система автофиксации нарушений ПДД стартовала 1 июня 2020 года. За первые 8 минут работы в Киеве камеры зафиксировали 262 случая превышения скорости. За первые 17 часов работы – более 35 тысяч случаев. На второй день работы видеофиксации нарушений правил дорожного движения нарушителей стало меньше на 40%.

За первый год работы системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения таких нарушений стало в 8 раз меньше.

В 2021 году системы камер автофиксации зарегистрировали 2,6 млн штрафов на общую сумму более 1 миллиарда гривен.

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