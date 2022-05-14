Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія залишила на патрулюванні 2 кораблі, решта у Криму – ОК "Південь"

Олена РощінаСубота, 14 травня 2022, 19:35

Станом на 14 травня Чорноморський флот РФ залишив на патрулюванні два кораблі, а спроба росіян захопити спостережні пости в районі Токаревого на Херсонщині провалилася.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Корабельне угруповання ворожих сил залишило на патрулюванні 2 кораблі, решта – відновлює сили й запаси по базах в Криму. Але загрози ракетного нападу та відчайдушної висадки рашистського десанту це не зменшує".

Деталі: Тим часом у Херсонській та Миколаївській областях російські війська продовжують укріплюватися на зайнятих позиціях, а на окупованих територіях набирає обертів гуманітарна криза, зазначає ОК "Південь". 

За твердженням української сторони, колабораційна влада, призначена з некомпетентних осіб не здатна вирішувати адміністративні та економічні питання.

"Забезпечення регіону в ручному режимі ситуативними поставками продовольства, пального, ліків та іншим вже навіть не створює ілюзії добробуту. Самі колаборанти вишукують способи втекти від відповідальності та нав’язаних обов’язків до Криму", – наголошують в оперативному командуванні "Південь".

Крім того, ОК "Південь" повідомляє, що ворог активних наступальних дій не веде.

ВІДЕО ДНЯ

"Зухвала спроба ворожої диверсійно-розвідувальної групи під прикриттям артилерійського вогню захопити спостережні пости в районі Токаревого успіху не мала" (це село в Великоолександрівській селищній громаді Херсонської області – ред.) – і військові РФ "ретирувалися", додають там.

Трохи раніше в ОК "Південь" повідомили, що російські війська намагаються посилити свої позиції на острові Зміїний і перекинули туди свої комплекси протиповітряної оборони.

Теми: ЧФ РосіїХерсонська областьМиколаївська областьвійна
Головне сьогодні

Ворог перегруповується і веде наступ на 4 напрямках – зведення штабу

Зробимо все, щоб "Євробачення" приймав український Маріуполь – Зеленський

Україна перемогла у Євробаченні-2022

ППО "розпакувала" третю сотню збитих російських літаків

відеоЄвробачення: Kalush Orchestra закликав світ врятувати захисників Маріуполя

Зеленський: Окупанти на 80-й день вторгнення намагаються показати хоч якусь перемогу

Усі новини...
ЧФ Росії
Усі підводні човни Чорноморського флоту Росії вийшли в море – ЗМІ
Росія використовує як мінімум 4 субмарини для ракетних атак по Україні
Командування ЧФ РФ порахувало 37 загиблих і сотню поранених на "Москві" – ЗМІ
Останні новини
06:50
Ворог перегруповується і веде наступ на 4 напрямках – зведення штабу
05:53
фотоУ Нью-Йорку сотні людей вимагали врятувати захисників Маріуполя
04:55
КНДР вживає "швидкі заходи" для боротьби з COVID, у країні майже 300 тисяч нових випадків
03:55
Путін "серйозно хворий" – колишній британський розвідник
02:54
Починаємо думати, де саме в Україні будемо проводити Євробачення-2023 – Ткаченко
02:10
Зробимо все, щоб "Євробачення" приймав український Маріуполь – Зеленський
02:02
Україна перемогла у Євробаченні-2022
01:53
На Запоріжжі загарбники облаштували в’язницю для своїх військових, які не хочуть воювати
01:13
Kalush Orchestra не дискваліфікують за заклик врятувати захисників Маріуполя
00:53
У супермаркеті США чоловік відкрив стрілянину, щонайменше 10 загиблих
Усі новини...