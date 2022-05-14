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Росія залишила на патрулюванні 2 кораблі, решта у Криму – ОК "Південь"

Олена РощінаСубота, 14 травня 2022, 19:35

Станом на 14 травня Чорноморський флот РФ залишив на патрулюванні два кораблі, а спроба росіян захопити спостережні пости в районі Токаревого на Херсонщині провалилася.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Корабельне угруповання ворожих сил залишило на патрулюванні 2 кораблі, решта – відновлює сили й запаси по базах в Криму. Але загрози ракетного нападу та відчайдушної висадки рашистського десанту це не зменшує".

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Деталі: Тим часом у Херсонській та Миколаївській областях російські війська продовжують укріплюватися на зайнятих позиціях, а на окупованих територіях набирає обертів гуманітарна криза, зазначає ОК "Південь". 

За твердженням української сторони, колабораційна влада, призначена з некомпетентних осіб не здатна вирішувати адміністративні та економічні питання.

"Забезпечення регіону в ручному режимі ситуативними поставками продовольства, пального, ліків та іншим вже навіть не створює ілюзії добробуту. Самі колаборанти вишукують способи втекти від відповідальності та нав’язаних обов’язків до Криму", – наголошують в оперативному командуванні "Південь".

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Крім того, ОК "Південь" повідомляє, що ворог активних наступальних дій не веде.

"Зухвала спроба ворожої диверсійно-розвідувальної групи під прикриттям артилерійського вогню захопити спостережні пости в районі Токаревого успіху не мала" (це село в Великоолександрівській селищній громаді Херсонської області – ред.) – і військові РФ "ретирувалися", додають там.

Трохи раніше в ОК "Південь" повідомили, що російські війська намагаються посилити свої позиції на острові Зміїний і перекинули туди свої комплекси протиповітряної оборони.

Теми: ЧФ РосіїХерсонська областьМиколаївська областьвійна
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