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Россия оставила на патрулировании 2 корабля, остальные в Крыму – ОК "Юг"

Елена РощинаСуббота, 14 мая 2022, 19:35

По состоянию на 14 мая Черноморский флот РФ оставил на патрулировании два корабля, а попытка россиян захватить наблюдательные посты в районе Токарево в Херсонской области провалилась.

Источник: Оперативное командование "Юг" ("Південь")

Дословно: "Корабельная группировка вражеских сил оставила на патрулировании 2 корабля, остальные – восстанавливают силы и запасы по базам в Крыму. Но угрозы ракетного нападения и отчаянной высадки рашистского десанта это не умаляет".

Детали: Тем временем в Херсонской и Николаевской областях российские войска продолжают укрепляться на занятых позициях, а на оккупированных территориях набирает обороты гуманитарный кризис, отмечает ОК "Юг".

По утверждению украинской стороны, коллаборационная власть, назначенная из некомпетентных лиц, не способна решать административные и экономические вопросы.

"Обеспечение региона в ручном режиме ситуативными поставками продовольствия, горючего, лекарств и прочим уже не создает иллюзии благосостояния. Сами коллаборанты выискивают способы убежать от ответственности и навязанных обязанностей в Крым", – отмечают в оперативном командовании "Юг".

Кроме того, ОК "Юг" сообщает, что враг активных наступательных действий не ведет.

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"Дерзкая попытка вражеской диверсионно-разведывательной группы под прикрытием артиллерийского огня захватить наблюдательные посты в районе Токарева успеха не имела" (это село в Великоалександровской поселковой общине Херсонской области – ред.) – и военные РФ "ретировались", добавляют там.

Несколько ранее в ОК "Юг" сообщили, что российские войска пытаются усилить свои позиции на острове Змеиный и перебросили туда свои комплексы противовоздушной обороны.

Темы: ЧФ РоссииХерсонская областьНиколаевская областьвойна
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