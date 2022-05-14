Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия оставила на патрулировании 2 корабля, остальные в Крыму – ОК "Юг"

Елена РощинаСуббота, 14 мая 2022, 19:35

По состоянию на 14 мая Черноморский флот РФ оставил на патрулировании два корабля, а попытка россиян захватить наблюдательные посты в районе Токарево в Херсонской области провалилась.

Источник: Оперативное командование "Юг" ("Південь")

Дословно: "Корабельная группировка вражеских сил оставила на патрулировании 2 корабля, остальные – восстанавливают силы и запасы по базам в Крыму. Но угрозы ракетного нападения и отчаянной высадки рашистского десанта это не умаляет".

Реклама:

Детали: Тем временем в Херсонской и Николаевской областях российские войска продолжают укрепляться на занятых позициях, а на оккупированных территориях набирает обороты гуманитарный кризис, отмечает ОК "Юг".

По утверждению украинской стороны, коллаборационная власть, назначенная из некомпетентных лиц, не способна решать административные и экономические вопросы.

"Обеспечение региона в ручном режиме ситуативными поставками продовольствия, горючего, лекарств и прочим уже не создает иллюзии благосостояния. Сами коллаборанты выискивают способы убежать от ответственности и навязанных обязанностей в Крым", – отмечают в оперативном командовании "Юг".

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, ОК "Юг" сообщает, что враг активных наступательных действий не ведет.

"Дерзкая попытка вражеской диверсионно-разведывательной группы под прикрытием артиллерийского огня захватить наблюдательные посты в районе Токарева успеха не имела" (это село в Великоалександровской поселковой общине Херсонской области – ред.) – и военные РФ "ретировались", добавляют там.

Несколько ранее в ОК "Юг" сообщили, что российские войска пытаются усилить свои позиции на острове Змеиный и перебросили туда свои комплексы противовоздушной обороны.

Темы: ЧФ РоссииХерсонская областьНиколаевская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

Все новости...
ЧФ России
Буданов: 60-70% морских дронов россияне уничтожают, но и 30% – проблема для флота РФ
Оккупанты заявили об атаке украинских морских дронов на корабли ЧФ
Британская разведка: Россия использует дельфинов для защиты базы ЧФ РФ в Севастополе
Последние новости
19:31
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой
18:51
Туск готовит новое бюджетное предложение, чтобы преодолеть вето президента
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
Все новости...
Реклама: