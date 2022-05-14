Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Помощь Украине может предотвратить глобальный голод – президент

Катерина ТищенкоСуббота, 14 мая 2022, 22:52
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что поддержка Украины со стороны партнеров, прежде всего, оружием, будет помогать недопущению глобального голода, вызванного российской агрессией.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Все больше государств мира отдают себе отчет, что Россия, заблокировав для нас Черное море и продолжая эту войну, ставит десятки других стран перед угрозой мирового кризиса на рынке продовольствия и даже голода.

Это еще один стимул для нашей антивоенной коалиции действовать более решительно вместе. Сейчас поддержка для Украины и, прежде всего, оружием означает работу на недопущение глобального голода".

Детали: Зеленский подчеркнул, что чем быстрее будет освобождена украинская земля и Украине будет гарантирована безопасность, тем быстрее может восстановиться нормальное состояние продовольственного рынка.

Что предшествовало: 11 мая президент США Джо Байден заявил, что российская агрессия против Украины и блокирование украинских портов может привести к массовым смертям от голода в мире.

13 мая зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сделал свой прогноз о "мире после антироссийских санкций", согласно которому, среди прочего, наступит полноценный международный продовольственный кризис с перспективой голода в отдельных государствах.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Зеленскийеда
Главное сегодня

Поток на въезд в Украину после 9 мая превышает поток на выезд

Разведка посчитала кадыровцев на войне в Украине

Армия РФ потеряла в Украине 1220 танков и 555 артиллерийских систем - Генштаб

В Харьков уже возвращаются ежедневно по 2 тысячи человек – ОВА

Россия не сможет наступать в течение 30 дней, потеряна треть собранной армии – разведка Британии

Сделаем все, чтобы "Евровидение" принимал украинский Мариуполь – Зеленский

Все новости...
Зеленский
Зеленский предлагает называть улицы именами тех, кто спасал евреев от нацистов
Зеленский: Оккупанты на 80-й день вторжения пытаются показать хоть какую-то победу
Зеленский о Евровидении: Европа, голосуй за Украину
Последние новости
13:17
аудиоПоследние переговоры крейсера "Москва": Две пробоины, ляжет на бок
13:15
"Кадры бьют глубоко и больно": Kalush Orchestra представили клип на песню-победительницу Евровидения
13:04
фотоЖенщина умерла в объятиях сына. История раненого мальчика из Мариуполя, потерявшего маму
12:53
Правящая партия Швеции отступит от нейтралитета и поддержит вступление в НАТО
12:46
Через "Дію" украинцы могут посетить судебное заседание
12:38
Поток на въезд в Украину после 9 мая превышает поток на выезд
12:35
Кухонный шкафчик, петушок из Василькова, раненый Кобзарь и атаман Орлик – великая история маленькой Бородянки
12:33
Россияне говорят, что убили человека во время бунта в колонии Херсона
12:15
Экс-командующий НАТО считает, что РФ рассматривает капитуляцию
11:57
ПВО уничтожила две российские ракеты на подлете ко Львовщине
Все новости...