Помощь Украине может предотвратить глобальный голод – президент

Президент Владимир Зеленский отмечает, что поддержка Украины со стороны партнеров, прежде всего, оружием, будет помогать недопущению глобального голода, вызванного российской агрессией.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Все больше государств мира отдают себе отчет, что Россия, заблокировав для нас Черное море и продолжая эту войну, ставит десятки других стран перед угрозой мирового кризиса на рынке продовольствия и даже голода.

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Это еще один стимул для нашей антивоенной коалиции действовать более решительно вместе. Сейчас поддержка для Украины и, прежде всего, оружием означает работу на недопущение глобального голода".

Детали: Зеленский подчеркнул, что чем быстрее будет освобождена украинская земля и Украине будет гарантирована безопасность, тем быстрее может восстановиться нормальное состояние продовольственного рынка.

Что предшествовало: 11 мая президент США Джо Байден заявил, что российская агрессия против Украины и блокирование украинских портов может привести к массовым смертям от голода в мире.

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13 мая зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сделал свой прогноз о "мире после антироссийских санкций", согласно которому, среди прочего, наступит полноценный международный продовольственный кризис с перспективой голода в отдельных государствах.