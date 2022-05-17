З "Азовсталі" виїхали автобуси з українськими бійцями – Reuters
З території заводу "Азовсталь" у Маріуполі виїхали автобуси з українськими військовими.
Джерело: Reuters
Деталі: У повідомленні йдеться, що свідок на місці подій повідомив – з "Азовсталі" виїхали близько 10 автобусів з українськими захисниками. Куди саме попрямували автобуси, поки невідомо.
Дослівно: "У понеділок агентство Reuters побачило близько десятка автобусів, які, очевидно, перевозили українських бійців.
Скільки саме людей було в автобусах, встановити не вдалося. За оцінками, на території великого заводу радянських часів перебуває близько 600 бійців, серед них десятки поранених".
Оновлено (станом на 00.40 за к.ч.): Як згодом повідомило видання Reuters із посиланням на свідка, 5 автобусів з евакуйованими бійцями прибули у місто Новоазовськ Донецької області, контрольоване російськими загарбниками.
За словами свідка, частину евакуйованих винесли з автобусів на ношах і повезли до лікарні.
Що було раніше: 16 травня російське Міноборони повідомило про досягнення домовленості про вивезення поранених українських військових із заблокованого комбінату "Азовсталь" у Маріуполі на окуповану територію.
Пізніше командир полку "Азов" Денис Прокопенко заявив, що вони виконали завдання, і що він хоче зберегти життя підлеглим.
Нагадаємо:
- Маріуполь російські війська заблокували майже на початку війни – 1 березня. З кінця квітня українські захисники Маріуполя заблоковані на заводі "Азовсталь": це представники полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліцейські.
- Мирних жителів з заводу евакуювали, але всі варіанти евакуації бійців Росія відкидає, хоча Туреччина готова вивезти їх морем і гарантувати, що до кінця війни ті не братимуть участі в бойових діях в Україні.
- У підземеллях заводу "Азовсталь", який штурмують російські військові, в антисанітарних умовах, без медикаментів, води та їжі залишаються близько 600 поранених. Українська влада заявляла, що намагається домовитися про евакуацію хоча б 60 найважчих.