У Росії заявили про евакуацію поранених українських військових із "Азовсталі" в ОРДО
Російське Міноборони повідомило про досягнення домовленості про вивезення поранених українських військових із заблокованого комбінату "Азовсталь" у Маріуполі на окуповану територію.
Джерело: Інтерфакс із посиланням на Міноборони РФ
Дослівно Міноборони Росії: "16 травня внаслідок переговорів із заблокованими на території металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі представниками українських військовослужбовців досягнуто домовленості про вивезення поранених".
Деталі: Згідно з повідомленням, у районі "Азовсталі" вже запроваджено режим тиші та відкрито гуманітарний коридор, яким поранені українські військовослужбовці доставляються до медичного закладу в окупованому Новоазовську (ОРДО).
З українського боку підтвердження цієї інформації поки немає.
Передісторія:
- 15 травня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські військові застосували проти захисників на "Азовсталі" чи то запалювальні снаряди, чи то фосфорні бомби.
- Маріуполь російські війська заблокували майже на початку війни – 1 березня. З кінця квітня українські захисники Маріуполя заблоковані на заводі "Азовсталь": це представники полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліцейські.
- Мирних жителів з заводу евакуювали, але всі варіанти евакуації бійців Росія відкидає, хоча Туреччина готова вивезти їх морем і гарантувати, що до кінця війни ті не братимуть участі в бойових діях в Україні.
- У підземеллях заводу "Азовсталь", який штурмують російські військові, в антисанітарних умовах, без медикаментів, води та їжі залишаються близько 600 поранених. Українська влада заявляла, що намагається домовитися про евакуацію хоча б 60 найважчих.