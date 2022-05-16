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У Росії заявили про евакуацію поранених українських військових із "Азовсталі" в ОРДО

Катерина ТищенкоПонеділок, 16 травня 2022, 16:29
У Росії заявили про евакуацію поранених українських військових із Азовсталі в ОРДО
Азовсталь, фото Getty Images

Російське Міноборони повідомило про досягнення домовленості про вивезення поранених українських військових із заблокованого комбінату "Азовсталь" у Маріуполі на окуповану територію.

Джерело: Інтерфакс із посиланням на Міноборони РФ

Дослівно Міноборони Росії: "16 травня внаслідок переговорів із заблокованими на території металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі представниками українських військовослужбовців досягнуто домовленості про вивезення поранених".

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Деталі: Згідно з повідомленням, у районі "Азовсталі" вже запроваджено режим тиші та відкрито гуманітарний коридор, яким поранені українські військовослужбовці доставляються до медичного закладу в окупованому Новоазовську (ОРДО).

З українського боку підтвердження цієї інформації поки немає. 

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Теми: МаріупольРосіяевакуація
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