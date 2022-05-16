Командир "Азову" каже, що вони виконали завдання і хоче зберегти життя підлеглим
Командир полку "Азов" Денис Прокопенко каже, що вони виконали завдання і хоче зберегти життя підлеглим.
Джерело: полк "Азов" у Telegram
Пряма мова: "Захисники Маріуполя виконали наказ, не зважаючи на всі труднощі, 82 дні відтягували переважаючі сили противника на себе та дали змогу українській армії перегрупуватися, підготувати більше особового складу та отримати велику кількість озброєння від країн-партнерів.
Жодне озброєння не буде працювати без професійно підготованих військовослужбовців, що робить їх найціннішим елементом армії.
Задля збереження життів увесь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування та сподівається на підтримку українського народу".
Що було раніше: 16 травня російське Міноборони повідомило про досягнення домовленості про вивезення поранених українських військових із заблокованого комбінату "Азовсталь" у Маріуполі до окупованого Новоазовську (ОРДО).
З українського боку підтвердження цієї інформації поки немає.
Передісторія:
- Маріуполь російські війська заблокували майже на початку війни – 1 березня. З кінця квітня українські захисники Маріуполя заблоковані на заводі "Азовсталь": це представники полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліцейські.
- Мирних жителів з заводу евакуювали, але всі варіанти евакуації бійців Росія відкидає, хоча Туреччина готова вивезти їх морем і гарантувати, що до кінця війни ті не братимуть участі в бойових діях в Україні.
- У підземеллях заводу "Азовсталь", який штурмують російські військові, в антисанітарних умовах, без медикаментів, води та їжі залишаються близько 600 поранених. Українська влада заявляла, що намагається домовитися про евакуацію хоча б 60 найважчих.