Американські гаубиці "дуже ефективно" допомагають Україні нищити ворога – ЗМІ

Україна поставила 74 з 90 наданих США гаубичних артилерійських знарядь для боротьби з Росією і вже їх успішно використовує.

Джерело: кореспондент Foreign Policy Джек Детч у Twitter з посиланням на Пентагон

Деталі: За словами джерела, гаубиці виявилися "дуже ефективними".

США відправили 60% із 209 тисяч артилерійських снарядів, обіцяних Україні.

Крім того, союзники США відправили 10 літаків із військовою допомогою для України за 24 години.

За словами джерела, відтіснила російські війська від Харкова на 3,2 км від кордону.

Pentagon update on Russia’s invasion of Ukraine on Day 82:



• 🇺🇦 has put 74/90 🇺🇸-provided howitzer artillery into the fight

• 🇺🇸 allies sent 10 flights of military aid for 🇺🇦 in 24hr

• 🇺🇦 has 3 new Mi-17 helos from 🇺🇸

• 🇺🇦 pushed 🇷🇺 troops from Kharkiv to w/i 2 mi of border