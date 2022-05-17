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Американські гаубиці "дуже ефективно" допомагають Україні нищити ворога – ЗМІ

Мазуренко Альона Вівторок, 17 травня 2022, 00:52
ФОТО ГЕНШТАБУ ЗСУ

Україна поставила 74 з 90 наданих США гаубичних артилерійських знарядь для боротьби з Росією і вже їх успішно використовує.

Джерело: кореспондент Foreign Policy Джек Детч у Twitter з посиланням на Пентагон

Деталі: За словами джерела, гаубиці виявилися "дуже ефективними".

США відправили 60% із 209 тисяч артилерійських снарядів, обіцяних Україні.

Крім того, союзники США відправили 10 літаків із військовою допомогою для України за 24 години.

За словами джерела, відтіснила російські війська від Харкова на 3,2 км від кордону.

Довідково: M777 — польова причіпна гаубиця калібру 155 міліметрів. M777 має цифрову систему управління вогнем, яка є аналогічною до систем управління вогнем у самохідних артилерійських установках. Максимальна далекобійність звичайними снарядами - 24,7 км. 

Гаубиця M777 може вести вогонь високоточними снарядами M982 Excalibur з максимальною дальністю до 40 км.

Передісторія:

  • 13 квітня адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила рішення передати Україні 18 гаубиць калібру 155 мм і 40 тисяч боєприпасів до неї. 21 квітня в новому пакеті збройної допомоги влада США додала ще 72 гаубиці, 144 тисячі боєприпасів до неї та 72 тактичні машини для їхнього буксирування.
  • 4 травня в Пентагоні казали на умовах анонімності, що в Україну завезли вже 81 з 90 гаубиць М777.
  • 9 травня стало відомо, що майже всі гаубиці калібру 155 мм типу М777, які адміністрація президента США ухвалила надати Збройним силам Україні, вже перевезені на територію України.

Теми: СШАзброя
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