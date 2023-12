Американские гаубицы "очень эффективно" помогают Украине уничтожать врага – СМИ

Украина поставила 74 из 90 предоставленных США гаубичных артиллерийских орудий для борьбы с Россией и уже успешно их использует.

Источник: корреспондент Foreign Policy Джек Детч в Twitter со ссылкой на Пентагон

Детали: По словам чиновника, гаубицы оказались "очень эффективными".

США отправили 60% из 209 тысяч артиллерийских снарядов, обещанных Украине.

В частности, союзники США отправили 10 самолетов с военной помощью для Украины за 24 часа.

В Украину также прибыли 3 новых вертолета Ми-17 от США.

Украина, по словам источника, оттеснила российские войска из Харькова на 3,2 км от границы.

