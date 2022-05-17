Американские гаубицы "очень эффективно" помогают Украине уничтожать врага – СМИ

Украина поставила 74 из 90 предоставленных США гаубичных артиллерийских орудий для борьбы с Россией и уже успешно их использует.

Источник: корреспондент Foreign Policy Джек Детч в Twitter со ссылкой на Пентагон

Детали: По словам чиновника, гаубицы оказались "очень эффективными".

США отправили 60% из 209 тысяч артиллерийских снарядов, обещанных Украине.

В частности, союзники США отправили 10 самолетов с военной помощью для Украины за 24 часа.

В Украину также прибыли 3 новых вертолета Ми-17 от США.

Украина, по словам источника, оттеснила российские войска из Харькова на 3,2 км от границы.

ВИДЕО ДНЯ

Pentagon update on Russia’s invasion of Ukraine on Day 82:



• 🇺🇦 has put 74/90 🇺🇸-provided howitzer artillery into the fight

• 🇺🇸 allies sent 10 flights of military aid for 🇺🇦 in 24hr

• 🇺🇦 has 3 new Mi-17 helos from 🇺🇸

• 🇺🇦 pushed 🇷🇺 troops from Kharkiv to w/i 2 mi of border — Jack Detsch (@JackDetsch) May 16, 2022

Справка: M777 - полевая прицепная гаубица калибра 155 миллиметров. M777 имеет цифровую систему управления огнем, которая аналогична системам управления огнем в самоходных артиллерийских установках. Максимальная дальнобойность обычными снарядами – 24,7 км.

Гаубица M777 может вести огонь высокоточными снарядами M982 Excalibur с максимальной дальностью 40 км.

Предыстория: