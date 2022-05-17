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Американские гаубицы "очень эффективно" помогают Украине уничтожать врага – СМИ

Алена МазуренкоВторник, 17 мая 2022, 00:52
Американские гаубицы очень эффективно помогают Украине уничтожать врага – СМИ
ФОТО ГЕНШТАБА ВСУ

Украина поставила 74 из 90 предоставленных США гаубичных артиллерийских орудий для борьбы с Россией и уже успешно их использует. 

Источник: корреспондент Foreign Policy Джек Детч в Twitter со ссылкой на Пентагон

Детали: По словам чиновника, гаубицы оказались "очень эффективными".

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США отправили 60% из 209 тысяч артиллерийских снарядов, обещанных Украине.

В частности, союзники США отправили 10 самолетов с военной помощью для Украины за 24 часа.

В Украину также прибыли 3 новых вертолета Ми-17 от США.

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Украина, по словам источника, оттеснила российские войска из Харькова на 3,2 км от границы.

Справка: M777 - полевая прицепная гаубица калибра 155 миллиметров. M777 имеет цифровую систему управления огнем, которая аналогична системам управления огнем в самоходных артиллерийских установках. Максимальная дальнобойность обычными снарядами – 24,7 км.

Гаубица M777 может вести огонь высокоточными снарядами M982 Excalibur с максимальной дальностью 40 км.

Предыстория:

  • 13 апреля администрация президента США Джо Байдена приняла решение передать Украине 18 гаубиц калибра 155 мм и 40 тысяч боеприпасов к ней. 21 апреля в новом пакете вооруженной помощи власти США добавили еще 72 гаубицы, 144 тысячи боеприпасов к ней и 72 тактические машины для их буксировки.
  • 4 мая в Пентагоне говорили на условиях анонимности, что в Украину ввезли уже 81 из 90 гаубиц М777.
  • 9 мая стало известно, что почти все гаубицы калибра 155 мм типа М777, которые администрация президента США постановила предоставить вооруженным силам Украины, уже перевезены на территорию Украины.

Темы: СШАоружие
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