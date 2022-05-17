Американские гаубицы "очень эффективно" помогают Украине уничтожать врага – СМИ
Украина поставила 74 из 90 предоставленных США гаубичных артиллерийских орудий для борьбы с Россией и уже успешно их использует.
Источник: корреспондент Foreign Policy Джек Детч в Twitter со ссылкой на Пентагон
Детали: По словам чиновника, гаубицы оказались "очень эффективными".
США отправили 60% из 209 тысяч артиллерийских снарядов, обещанных Украине.
В частности, союзники США отправили 10 самолетов с военной помощью для Украины за 24 часа.
В Украину также прибыли 3 новых вертолета Ми-17 от США.
Украина, по словам источника, оттеснила российские войска из Харькова на 3,2 км от границы.
Pentagon update on Russia’s invasion of Ukraine on Day 82:— Jack Detsch (@JackDetsch) May 16, 2022
• 🇺🇦 has put 74/90 🇺🇸-provided howitzer artillery into the fight
• 🇺🇸 allies sent 10 flights of military aid for 🇺🇦 in 24hr
• 🇺🇦 has 3 new Mi-17 helos from 🇺🇸
• 🇺🇦 pushed 🇷🇺 troops from Kharkiv to w/i 2 mi of border
Справка: M777 - полевая прицепная гаубица калибра 155 миллиметров. M777 имеет цифровую систему управления огнем, которая аналогична системам управления огнем в самоходных артиллерийских установках. Максимальная дальнобойность обычными снарядами – 24,7 км.
Гаубица M777 может вести огонь высокоточными снарядами M982 Excalibur с максимальной дальностью 40 км.
Предыстория:
- 13 апреля администрация президента США Джо Байдена приняла решение передать Украине 18 гаубиц калибра 155 мм и 40 тысяч боеприпасов к ней. 21 апреля в новом пакете вооруженной помощи власти США добавили еще 72 гаубицы, 144 тысячи боеприпасов к ней и 72 тактические машины для их буксировки.
- 4 мая в Пентагоне говорили на условиях анонимности, что в Украину ввезли уже 81 из 90 гаубиц М777.
- 9 мая стало известно, что почти все гаубицы калибра 155 мм типа М777, которые администрация президента США постановила предоставить вооруженным силам Украины, уже перевезены на территорию Украины.