США готовят пакет на $11 миллиардов для борьбы с рисками голода в мире

Соединенные Штаты работают над утверждением пакета на 11 миллиардов долларов для борьбы с угрозами глобальной продовольственной безопасности.

Источник: представительница США при ООН посол Линда Томас-Гринфилд, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы готовы обеспечить более $1 миллиарда в течение следующих месяцев для гуманитарной поддержки тех стран, которые пострадали от неспровоцированной войны России против Украины, и (для реагирования) на масштабные последствия для всего мира.

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Мы работаем с Конгрессом над тем, чтобы инвестировать более $11 миллиардов в течение следующих трех лет, чтобы реагировать на угрозы продовольственной безопасности".

"Это – кризис для всего мира, и потому он касается ООН. На нас лежит ответственность за миллионы людей, которые не знают, где найти еду, как прокормить собственные семьи".

Детали: Томас-Гринфилд подчеркнула, что ситуация с голодом, в частности, в странах Африки и Ближнего Востока, в последнее время оставалась сложной.

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Однако с тех пор, как Россия начала блокировать критически важные порты в Украине и уничтожать гражданскую инфраструктуру, в том числе зернохранилища, угроза голода в этих регионах стала реальнее.

Она подтвердила, что на международном уровне продолжаются дискуссии о возможностях установления гуманитарных коридоров для транспортировки пищевых продуктов.

"Мы знаем, что Черное море заминировано, россияне в дальнейшем не дают украинским судам зайти или выйти", - отметила посол.

По ее словам, эти вопросы поднимал в контактах с российской стороной лично генсек ООН: "Мы также обсуждаем эти вопросы с украинцами, как мы можем получить доступ к продукции, которую Украина может предоставить на внешний рынок".

Напомним: ООН в апреле предупредила, что закрытие портов в Черном море может спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу, которая приведет к голоду, массовой миграции и политической нестабильности в мире.

Президент Владимир Зеленский отметил, что поддержка Украины со стороны партнеров, прежде всего, оружием, будет помогать недопущению глобального голода, вызванного российской агрессией.

Европейский Союз обещает помочь Украине доставить на внешние рынки зерно для экспорта, которое в портах заблокировали российские захватчики.