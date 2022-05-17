Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США готовят пакет на $11 миллиардов для борьбы с рисками голода в мире

Ольга ГлущенкоВторник, 17 мая 2022, 05:43
США готовят пакет на $11 миллиардов для борьбы с рисками голода в мире
Томас-Гринфилд, фото: Getty Images

Соединенные Штаты работают над утверждением пакета на 11 миллиардов долларов для борьбы с угрозами глобальной продовольственной безопасности.

Источник: представительница США при ООН посол Линда Томас-Гринфилд, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы готовы обеспечить более $1 миллиарда в течение следующих месяцев для гуманитарной поддержки тех стран, которые пострадали от неспровоцированной войны России против Украины, и (для реагирования) на масштабные последствия для всего мира.

Реклама:

Мы работаем с Конгрессом над тем, чтобы инвестировать более $11 миллиардов в течение следующих трех лет, чтобы реагировать на угрозы продовольственной безопасности".

"Это – кризис для всего мира, и потому он касается ООН. На нас лежит ответственность за миллионы людей, которые не знают, где найти еду, как прокормить собственные семьи".

Детали: Томас-Гринфилд подчеркнула, что ситуация с голодом, в частности, в странах Африки и Ближнего Востока, в последнее время оставалась сложной.

ВИДЕО ДНЯ

Однако с тех пор, как Россия начала блокировать критически важные порты в Украине и уничтожать гражданскую инфраструктуру, в том числе зернохранилища, угроза голода в этих регионах стала реальнее.

Она подтвердила, что на международном уровне продолжаются дискуссии о возможностях установления гуманитарных коридоров для транспортировки пищевых продуктов.

"Мы знаем, что Черное море заминировано, россияне в дальнейшем не дают украинским судам зайти или выйти", - отметила посол.

По ее словам, эти вопросы поднимал в контактах с российской стороной лично генсек ООН: "Мы также обсуждаем эти вопросы с украинцами, как мы можем получить доступ к продукции, которую Украина может предоставить на внешний рынок".

Напомним: ООН в апреле предупредила, что закрытие портов в Черном море может спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу, которая приведет к голоду, массовой миграции и политической нестабильности в мире. 

Президент Владимир Зеленский отметил, что поддержка Украины со стороны партнеров, прежде всего, оружием, будет помогать недопущению глобального голода, вызванного российской агрессией.

Европейский Союз обещает помочь Украине доставить на внешние рынки зерно для экспорта, которое в портах заблокировали российские захватчики.

Темы: СШАпродуктывойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

Все новости...
США
NYT: Россия преодолела санкции и производит больше ракет, чем до 2022 года
Буша-младшего шокировало фото, на котором Пригожин подавал ему еду за столом с Путиным
Украинские пилоты могут летать на F-16 уже через три месяца – Воздушные силы США
Последние новости
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
19:31
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой
Все новости...
Реклама: