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Іншої формули порятунку військових з "Азовсталі", ніж нинішня, не може бути – МОУ

Валентина РоманенкоВівторок, 17 травня 2022, 15:28
Іншої формули порятунку військових з Азовсталі, ніж нинішня, не може бути – МОУ
Ганна Маляр

У Міноборони наголошують, що іншої формули порятунку українських захисників "Азовсталі", ніж та, яка використовується зараз, не може бути.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр на брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ" 17 травня

Пряма мова: "Операція буде проводитися до повернення цих осіб на підконтрольну Україні територію. Так само ми повідомляли, що військова деблокада, на жаль, неможлива в цій ситуації, і іншої формули порятунку, ніж та формула, яка використовується зараз, не може бути. Це був єдиний вихід.

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Ми повинні ще раз згадати, що захисники Маріуполя - це і Національна гвардія, це і Національна поліція, це прикордонники, це Збройні сили України, зокрема це 36 бригада морської піхоти, це територіальна оборона Маріуполя, і вони своє бойове завдання повністю виконали.

Завдяки обороні, яку здійснюють захисники Маріуполя, було не допущено перекидання противником угрупувань. Це близько 20 тисяч особового складу, противник не зміг їх перекинути на інші регіони, таким чином противнику не вдалося швидко захопити Запоріжжя. Противнику не вдалося створити умови для оточення Об'єднаних сил.

Головне, що оборона Маріуполя дала нам критично важливий час для створення оборонних рубежів, формування резерву та інших дуже важливих дій воєнної операції.

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Маляр наголосила, що захисники Маріуполя повністю виконали своє бойове завдання, операція з порятунку триває.

Передісторія:

  • 16 травня російське Міноборони повідомило про досягнення домовленості про вивезення поранених українських військових із заблокованого комбінату "Азовсталь" у Маріуполі на окуповану територію.
  • Пізніше командир полку "Азов" Денис Прокопенко заявив, що захисники Маріуполя виконали завдання, і що він хоче зберегти життя підлеглим.
  • В інтересах збереження життів 16 травня було евакуйовано 52 важкопоранених українських військовослужбовців. Вказано, що після стабілізації їх стану планується обмін на російських військовополонених.
  • Маріупольська міська рада оприлюднила відео евакуації поранених захисників Маріуполя з "Азовсталі".

Теми: МаріупольвійнаМіноборони
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