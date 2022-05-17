Другой формулы спасения военных из "Азовстали", чем нынешняя, не может быть – МОУ

В Минобороны подчеркивают, что другой формулы спасения украинских защитников "Азовстали", чем используемая сейчас, не может быть.

Источник: замминистра обороны Анна Маляр на брифинге в Медиацентре "Украина - Укринформ" 17 мая

Прямая речь: "Операция будет проводиться до возвращения этих лиц на подконтрольную Украине территорию. Так же мы сообщали, что военная деблокада, к сожалению, невозможна в этой ситуации, и другой формулы спасения, чем та, которая используется сейчас, не может быть. Это был единственный выход.

Реклама:

Мы должны еще раз вспомнить, что защитники Мариуполя – это и Национальная гвардия, это и Национальная полиция, это пограничники, это Вооруженные силы Украины, в частности, это 36 бригада морской пехоты, это территориальная оборона Мариуполя, и они свою боевую задачу полностью выполнили.

Благодаря обороне, которую осуществляют защитники Мариуполя, был не допущен переброс противником группировок. Это около 20 тысяч личного состава, противник не смог их перебросить на другие регионы, таким образом, противнику не удалось быстро захватить Запорожье. Противнику не удалось создать условия для оцепления Объединенных сил.

Главное, что оборона Мариуполя дала нам критически важное время для создания оборонных рубежей, формирования резерва и других важных действий военной операции".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Маляр подчеркнула, что операция по спасению продолжается.

Предыстория: