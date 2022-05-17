У Росії хочуть заборонити обмін бійців "Азова"

ПОРАНЕНИЙ НА ЗАВОДІ "АЗОВСТАЛЬ". ФОТО "АЗОВА" З TELEGRAM

Держдума РФ у середу розгляне проєкт ухвали про заборону обміну так званих "нацистських злочинців", а Верховний суд РФ 26 травня розгляне визнання українського полку "Азов" терористичною організацією.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Депутати Держдуми підтримали пропозицію голови комітету Держдуми з оборони Андрія Картаполова розглянути в середу проєкт ухвали про "недопущення обміну нацистських злочинців".

Раніше речник Держдуми В'ячеслав Володін під час пленарного засідання у вівторок заявив, що "нацистські злочинці" не повинні підлягати обміну, і Росія робить все для того, щоб вони постали перед судом.

Він доручив думському комітету з оборони підготувати постанову, яка відображатиме пропозицію про неможливість обміну полонених з батальйону "Азов".

Водночас Верховний суд Росії 26 травня розгляне справу про визнання українського батальйону "Азов" терористичною організацією, повідомляється на сайті Мін'юсту.

"Мін'юст Росії інформує, що адміністративна справа про визнання українського воєнізованого націоналістичного об'єднання "Азов" (інші використовувані найменування: батальйон "Азов", полк "Азов") терористичною організацією та забороною його діяльності на території Російської Федерації призначено до судового розгляду на 26 травня будівлі Верховного суду Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

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