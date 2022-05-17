В России хотят запретить обмен бойцов "Азова"

Госдума РФ в среду рассмотрит проект постановления о запрете обмена так называемых "нацистских преступников", а Верховный суд РФ 26 мая рассмотрит признание украинского полка "Азов" террористической организацией.

Источник: РИА Новости

Детали: Депутаты Госдумы поддержали предложение главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова рассмотреть в среду проект постановления о "недопущении обмена нацистских преступников".

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Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания во вторник заявил, что "нацистские преступники" не должны подлежать обмену, и Россия делает все для того, чтобы они предстали перед судом.

Он поручил думскому комитету по обороне подготовить постановление, которое будет отражать предложение о невозможности обмена пленных из батальона "Азов".

В то же время, Верховный суд России 26 мая рассмотрит дело о признании украинского батальона "Азов" террористической организацией, сообщается на сайте Минюста.

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"Минюст России информирует, что административное дело о признании украинского военизированного националистического объединения "Азов" (другие используемые наименования: батальон "Азов", полк "Азов") террористической организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 26 мая в здании Верховного суда Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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