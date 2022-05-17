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Ставленик Кремля у Криму заявив, що побував в окупованому Херсоні

Мазуренко Альона Вівторок, 17 травня 2022, 17:27
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Маріонетковий глава окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов заявив, що побував в окупованому Херсоні і пропонує херсонцям "партнерство" та "братні відносини".

Джерело: Аксьонов в Telegram

Дослівно: "Через довгі роки, побував у "звільненому" Херсоні. Крим – це регіон-партнер для "звільнених" територій. Ми завжди підтримували та будували стосунки на принципах поваги один до одного, але історія та об'єктивні фактори нас розділили.

Кримчани готові допомогти жителям Херсонської та Запорізької області інтегруватися та подолати всі труднощі, які виникнуть".

Деталі: За словами окупанта, він розуміє, що довелося пережити херсонцям і готовий допомогти їм пережити "дискомфорт".

Також він запропонував підприємцям із окупованих територій "вести бізнес" в анексованому Криму.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Кілька тижнів тому в захопленій міській раді Херсона окупанти та колаборанти провели нараду, на якій призначили так званого "голову" Херсонської ОДА Володимира Сальдо та "голову" Херсонської міської адміністрації Олександра Кобеця.
  • Британська розвідка стверджує, що встановлення у Херсоні проросійської адміністрації лише підкреслює провал політичних цілей РФ в Україні.

Теми: КримХерсонокупаціяРосія
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