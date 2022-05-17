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Ставленик Кремля у Криму заявив, що побував в окупованому Херсоні

Альона Мазуренко Вівторок, 17 травня 2022, 17:27
Ставленик Кремля у Криму заявив, що побував в окупованому Херсоні
скриншот

Маріонетковий глава окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов заявив, що побував в окупованому Херсоні і пропонує херсонцям "партнерство" та "братні відносини".

Джерело: Аксьонов в Telegram

Дослівно: "Через довгі роки, побував у "звільненому" Херсоні. Крим – це регіон-партнер для "звільнених" територій. Ми завжди підтримували та будували стосунки на принципах поваги один до одного, але історія та об'єктивні фактори нас розділили.

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Кримчани готові допомогти жителям Херсонської та Запорізької області інтегруватися та подолати всі труднощі, які виникнуть".

Деталі: За словами окупанта, він розуміє, що довелося пережити херсонцям і готовий допомогти їм пережити "дискомфорт".

Також він запропонував підприємцям із окупованих територій "вести бізнес" в анексованому Криму.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Кілька тижнів тому в захопленій міській раді Херсона окупанти та колаборанти провели нараду, на якій призначили так званого "голову" Херсонської ОДА Володимира Сальдо та "голову" Херсонської міської адміністрації Олександра Кобеця.
  • Британська розвідка стверджує, що встановлення у Херсоні проросійської адміністрації лише підкреслює провал політичних цілей РФ в Україні.

Теми: КримХерсонокупаціяРосія
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