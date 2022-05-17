Ставленик Кремля у Криму заявив, що побував в окупованому Херсоні

Маріонетковий глава окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов заявив, що побував в окупованому Херсоні і пропонує херсонцям "партнерство" та "братні відносини".

Джерело: Аксьонов в Telegram

Дослівно: "Через довгі роки, побував у "звільненому" Херсоні. Крим – це регіон-партнер для "звільнених" територій. Ми завжди підтримували та будували стосунки на принципах поваги один до одного, але історія та об'єктивні фактори нас розділили.

Кримчани готові допомогти жителям Херсонської та Запорізької області інтегруватися та подолати всі труднощі, які виникнуть".

Деталі: За словами окупанта, він розуміє, що довелося пережити херсонцям і готовий допомогти їм пережити "дискомфорт".

Також він запропонував підприємцям із окупованих територій "вести бізнес" в анексованому Криму.

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